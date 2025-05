Er selbst traute sich nicht: Rain Man: Tom Cruise verdankt wichtige Rolle seiner Schwester

Eine der wichtigsten Rollen seiner Karriere hat Tom Cruise (62) seiner Schwester zu verdanken. Dies verriet der Superstar bei einer Veranstaltung des British Film Institute (BFI) in London. Die Organisation zeichnete den US-Amerikaner für sein Lebenswerk aus. In einem Gespräch mit dem BFI plauderte Cruise laut Medienberichten aus dem Nähkästchen und erzählte, wie er den Part in "Rain Man" (1988) bekam.

An der Seite von Dustin Hoffman (87) spielte Tom Cruise einen Yuppie, der Zeit mit seinem autistischen Bruder verbringt, um an sein Erbe zu kommen. "Rain Man" bedeutete für Cruise einen großen Schritt auf dem Weg zum ernstzunehmenden Schauspieler.

Tom Cruise erzählte in London, wie er 1984 seine kleine Schwester Cass Mapother in New York besuchte. Er hatte gerade den Fantasyfilm "Legende" von Ridley Scott (87) abgedreht.

Darum traute sich Tom Cruise nicht zu Dustin Hoffman

Die Geschwister saßen in einem Restaurant, als Cass Mapother Dustin Hoffman erspähte. Der holte sich in dem Lokal gerade Essen zum Mitnehmen. Der Edelmime war laut Cruise gerade in der Stadt, weil er am Broadway in "Tod eines Handlungsreisenden" auftrat.

"Du gehst rüber und sagst hallo zu ihm", habe Tom Cruises Schwester gesagt, die in London im Publikum saß. Doch er weigerte sich, weil das nicht seine Art sei. "Er wird nicht wissen, wer ich bin, das wird sehr erniedrigend sein", sagte er. 1984 hatte sich der Schauspieler zwar mit Teeniefilmen wie "Lockere Geschäfte" und "Der richtige Dreh" einen bescheidenen Ruf in der Szene erarbeitet, doch erst 1986 wurde er mit "Top Gun" zum Star.

"Ich will einen Film mit dir machen"

Cass blieb "hartnäckig" und stellte ihrem Bruder ein Ultimatum: "Wenn du es nicht tust, werde ich einfach zu ihm gehen und ihm sagen, wer du bist". Tom Cruise gab nach und sprach Dustin Hoffman an. Der erkannte ihn auch gleich und sprach Cruise mit seinem Namen an.

Nach dem Gespräch im Restaurant lud Hoffman Cruise und seine Schwester zu einer Aufführung von "Tod eines Handlungsreisenden" ein. Dort unterhielten sich die beiden Schauspieler hinter der Bühne. Zum Abschied habe Hoffman zu Cruise "ich will einen Film mit dir machen" gesagt. Ein Jahr später habe der ältere Kollege ihm das Skript zu "Rain Man" geschickt.

Der Rest ist Geschichte. "Rain Man" kam 1988 in die Kinos und gewann vier Oscars, darunter für den besten Film und für Hauptdarsteller Hoffman. Tom Cruise erhielt zwar keine Oscar-Nominierung, seine erste folgte aber im Jahr darauf für "Geboren am 4. Juli".