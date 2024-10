Er schwärmt von Ehefrau Phoebe Cates: Seit 35 Jahren verheiratet: Kevin Kline verrät sein Erfolgsgeheimnis

Eine Promi-Ehe, die seit Jahrzehnten hält: Kevin Kline (77) und Phoebe Cates (61) sind seit über 35 Jahren verheiratet. Der Schauspieler führt dies offenbar darauf zurück, dass das Paar von Hollywood Abstand hält. In einem Interview mit "Business Insider" scherzte der 77-Jährige: "Wenn deine Ehe länger als sechs Monate hält, stehst du bereits im Guinness-Buch der Rekorde, wenn es sich um eine Hollywood-Ehe handelt."

Kevin Kline und Phoebe Cates haben keine "Hollywood-Ehe"

Dem Oscarpreisträger zufolge führen er und Cates keine "Hollywood-Ehe", da sie die meiste Zeit ihrer Beziehung in New York City gelebt haben. Die beiden würden sich auch nicht als Prominente betrachten. "Deshalb werden Sie auch kein Botox sehen. Das sind meine Lippen, was von ihnen übrig ist", so der Star der neuen Serie "Disclaimer" (Apple TV+).

Zudem sei die Unterstützung seiner Ehefrau einer der Hauptgründe, warum ihre Beziehung über die Jahre so stark geblieben ist, erklärte Kevin Kline weiter. "Sie ist eine großartige Ehefrau, eine großartige Mutter, ein großartiger Mensch, und sie sorgt dafür, dass ich ehrlich bin", sagte er, bevor er scherzte: "Außer bei Interviews."

Die Schauspieler heirateten 1989

Die beiden Schauspieler lernten sich Anfang der 1980er Jahre bei einem Casting kennen und heirateten 1989 in einer privaten Zeremonie in New York - im selben Jahr, in dem Kevin Kline einen Oscar als bester Nebendarsteller für "Ein Fisch namens Wanda" gewann. Das Paar bekam zwei Kinder: Sohn Owen kam 1991 zur Welt, Tochter Greta 1994.

Phoebe Cates wurde durch ihre Rollen in Komödien der 1980er Jahre wie "Ich glaub', ich steh' im Wald" und "Gremlins" bekannt. In den 1990er Jahren zog sie sich weitestgehend von der Schauspielerei zurück. Für den Film "Beziehungen und andere Katastrophen" kehrte sie 2001 noch einmal vor die Kamera zurück. 2005 eröffnete sie ihre eigene Mode-Boutique in Manhattan.