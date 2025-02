Er schwärmt vom Thronfolger: Donald Trump will Prinz William nach Washington einladen

Donald Trump will Prinz William nach Washington einladen

1 Donald Trump und Prinz William begegneten sich zuletzt in Paris. Foto: action press/ERIC TSCHAEN -POOL/SIPA

Donald Trump gilt als Fan der britischen Königsfamilie. Besonders mit Prinz William soll er sich bestens verstehen. Darum will er diesen nun auch offiziell in Washington empfangen.











Der neue US-Präsident Donald Trump (78) könnte Prinz William (42) bald offiziell zu einem Besuch in Washington einladen. Das berichtet die "Mail on Sunday". Demnach soll Trump vom britischen Thronfolger "begeistert" gewesen sein, als die beiden sich im Dezember bei der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame in Paris trafen.