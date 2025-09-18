Er schreibt Modegeschichte: Jaden Smith wird erster Männer-Kreativdirektor bei Christian Louboutin

Louboutin hat Jaden Smith zum Kreativdirektor der Herrenlinie ernannt - ein Novum für das Modehaus. Seine erste Kollektion soll der Sohn von Will Smith im Januar vorstellen.

Modegeschichte bei Louboutin: Zum ersten Mal seit der Gründung im Jahr 1991 gibt Christian Dior (62) die kreative Leitung eines Teils seines Hauses ab - und zwar an Jaden Smith (27). Der Sohn von Will und Jada Pinkett Smith übernimmt als erster Men's Creative Director die kreative Verantwortung für die Herrenlinie und wird künftig vier Kollektionen pro Jahr gestalten.

Das gab Louboutin am Mittwoch bekannt. Smiths erste Kollektion für die Marke, die für ihre rote Sohle bekannt ist, wird demnach im Januar 2026 im Rahmen der Paris Fashion Week vorgestellt. Zuvor sollen erste Stücke als Avant-Premiere in ausgewählten Louboutin-Stores und online erhältlich sein. Insgesamt wird Smith pro Jahr vier Kollektionen verantworten und damit ein eigenes "visuelles und emotionales Universum" für die Marke schaffen.

Das sagt Jaden Smith über seinen neuen Job

"Meine Vision mit der von Christian zu vereinen, fällt mir leicht, weil wir die Welt auf sehr ähnliche Weise sehen", wird Jaden Smith in einem Statement zitiert. "Es gibt einen gemeinsamen Respekt für kreative Freiheit, und ich denke, genau deshalb funktioniert es. Ich möchte die Geschichte fortsetzen, die Vergangenheit ehren und gleichzeitig die Zukunft mit meiner eigenen Perspektive gestalten."

Kreativdirektor sei "nicht nur ein Titel", sondern "ein kreatives Zuhause". "Christian hat mir einen Ort gegeben, an dem ich erkunden, lernen und frei erschaffen kann. Sein Vermächtnis beruht auf harter Arbeit und Freude, und ich möchte das weitertragen", so Smith.

Jaden Smith ist das älteste gemeinsame Kind von Schauspieler Will Smith und Jada Pinkett Smith. Bereits im Kindesalter gab er sein Schauspieldebüt, war unter anderem 2006 im Film "Das Streben nach Glück" neben seinem Vater zu sehen. Nach einigen weiteren Rollen begann Smith 2012 seine Musikkarriere, insgesamt veröffentlichte er drei Studioalben.