Er schreibt Modegeschichte: Jaden Smith wird erster Männer-Kreativdirektor bei Christian Louboutin

Louboutin hat Jaden Smith zum Kreativdirektor der Herrenlinie ernannt - ein Novum für das Modehaus. Seine erste Kollektion soll der Sohn von Will Smith im Januar vorstellen.
Modegeschichte bei Louboutin: Zum ersten Mal seit der Gründung im Jahr 1991 gibt Christian Dior (62) die kreative Leitung eines Teils seines Hauses ab - und zwar an Jaden Smith (27). Der Sohn von Will und Jada Pinkett Smith übernimmt als erster Men's Creative Director die kreative Verantwortung für die Herrenlinie und wird künftig vier Kollektionen pro Jahr gestalten.