Er schmiedete schon große Pläne: Macaulay Culkin hätte fast das Haus aus den Kevin-Filmen gekauft

Macaulay Culkin (44) hat bei einem Auftritt in Illinois verraten, dass er darüber nachgedacht habe, das Haus aus seinem Filmhit "Kevin - Allein zu Haus" zu kaufen. Das echte Anwesen aus dem Weihnachtsklassiker stand dieses Jahr zum Verkauf. Der Schauspieler hätte sogar schon große Pläne dafür gehabt.

Er träumte von einem "Kino-Spaßhaus"

"Ich hatte schon fast vor, es zu kaufen", erklärte der einstige Kinderstar der "New York Times" zufolge bei einer Filmvorführung im Rosemont Theater. Dabei wollte er nicht selbst in das Anwesen in Winnetka bei Chicago einzuziehen. Stattdessen, so erzählte er, wollte er es in etwas ebenso Kultiges wie den Film von 1990 verwandeln: ein "Kino-Spaßhaus", in dem die Menschen Szenen nachspielen könnten. Etwa wie die, in der seine Figur Kevin McCallister die Treppe hinunter rodelte.

Die Idee setzte Macaulay Culkin schließlich doch nicht in die Tat um. Und das aus gutem Grund. "Ich habe Kinder. Ich bin beschäftigt, Mann", sagte er. Culkin hat mit seiner Verlobten Brenda Song (36) zwei kleine Söhne.

Der "Kevin"-Rubel rollt immer noch

Auch 34 Jahre nach dem Erfolg von "Kevin - Allein zu Haus", der zwei Jahre später mit "Kevin - Allein in New York" noch eine Fortsetzung erhielt, profitiert der einstige Kinderstar von den Filmen. Bis zum 15. Dezember war er wieder auf "Kevin - Allein zu Haus: Eine nostalgische Nacht mit Macaulay Culkin"-Tour. Dabei gibt es Filmvorführungen und der Hauptdarsteller steht dem Publikum Rede und Antwort.

Kürzlich drehte er auch einen Werbespot für Uber Eats, in dem er Kevin McCallister imitierte. Während der Schauspieler am Feuer sitzt und den vertrauten weißen "Kevin"-Pullover trägt, blickt er in die Ferne und erklärt: "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal über die Feiertage das Haus für mich allein hatte."

Haus wurde für 5,25 Millionen Dollar angeboten

Im Mai 2024 war bekannt geworden, dass die legendäre McCallister-Residenz bei Chicago zum Verkauf steht. Nach zwölf Jahren stellten die aktuellen Bewohner das Ziegelsteinhaus auf den Markt - für 5,25 Millionen US-Dollar. Das Ehepaar hatte die 1921 erbaute Villa im Jahr 2012 für 1,585 Millionen Dollar gekauft und aufwändig renoviert. Die Eingangstür und die berühmte Treppe, auf der Kevin Schlitten fährt, hätten sie aber behalten.

Das Haus ist ein wahrer Magnet für Filmfans aus aller Welt. Die Bewohner hatten die Bekanntheit bereits vor einigen Jahren genutzt und im Dezember 2021 eine Nacht im Original-Schauplatz auf der Buchungsplattform Airbnb angeboten.