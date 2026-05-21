Vor zehn Jahren haben Eva Longoria und José Bastón ihre Traumhochzeit in Mexiko gefeiert. Inzwischen leben sie mit ihrem Sohn Santiago in Spanien - bewusst abseits roter Teppiche. Ein Blick auf eine Hollywood-Ehe, die anders funktioniert.

Nach zwei gescheiterten und eher kurzen Ehen hat "Desperate Housewives"-Star Eva Longoria (51) ihr dauerhaftes privates Glück mit ihrem dritten Ehemann gefunden. Vielleicht auch, weil der mexikanische Medienmanager José "Pepe" Bastón (58) lieber im Hintergrund bleibt und die Bühne seiner berühmten Frau überlässt. Die beiden zeigen sich nur zu ausgewählten Veranstaltungen gemeinsam. Auch auf ihrem Instagram-Account möchte er lieber nicht stattfinden.

Traumhafte Trauung mit Promigästen Das Paar, das bereits seit 2013 liiert ist, schloss am 21. Mai 2016 ganz romantisch den Bund der Ehe im mexikanischen Valle de Bravo. Die Location war traumhaft: Die Trauung fand am Seeufer unter freiem Himmel statt, vor einem großen weißen Kreuz und umgeben von zahllosen weißen Blumen. Das Brautkleid stammte aus der Feder einer engen Freundin: Victoria Beckham hatte für Longoria eine bodenlange, schlichte Robe entworfen - ein deutlicher Kontrast zu den Hochzeitskleidern, die die Schauspielerin bei ihren beiden vorherigen Eheschließungen getragen hatte, und wohl schon ein kleiner Hinweis darauf, dass diesmal alles anders werden sollte.

Auch wenn das Paar fernab des Hollywood-Glamours heiratete, sorgten Gäste wie Ricky Martin, Melanie Griffith sowie David und Victoria Beckham doch für einen gewissen Promi-Faktor. Das Magazin "Hola!" berichtete exklusiv über die Feier.

Privat und beruflich weiterentwickelt

Für die Schauspielerin ist es bereits die dritte Ehe. Zwischen 2002 und 2004 war sie mit Schauspieler Tyler Christopher verheiratet, von 2007 bis 2011 mit dem französischen Basketballprofi Tony Parker. Mit Bastón, der aus seiner ersten Ehe vier Kinder hat, fand Longoria nach eigener Aussage ihr großes Glück - und erfüllte sich mit 43 Jahren auch endlich ihren langgehegten Kinderwunsch. Am 19. Juni 2018 kam Sohn Santiago Enrique (7) zur Welt, den sie bereits als Baby mit ans Set und zu Veranstaltungen nahm. Denn weiterzuarbeiten, war ihr auch als Mutter wichtig.

Longoria hat sich während ihrer Ehe auch beruflich weiterentwickelt. Längst ist die Schauspielerin, die von 2004 bis 2012 die Gabrielle Solis in der Erfolgsserie "Desperate Housewives" spielte, auch hinter der Kamera als Regisseurin und Produzentin aktiv. Zudem engagiert sie sich seit Jahren öffentlich für Bildung und ist ein wichtiges Gesicht der lateinamerikanischen Community in den USA.

Zurückgezogener Alltag in Spanien

Seit 2023 lebt die Familie allerdings überwiegend in Spanien. Ein Anwesen im andalusischen Marbella bietet einen Rückzugsort vom Showbusiness. Im Sommer 2025 zeigten Paparazzi-Aufnahmen das Paar dort am Strand, küssend und turtelnd wie frisch verliebt. Das Erfolgsgeheimnis von Longorias dritter Ehe liegt womöglich in der unterschiedlichen Handhabe mit dem Rampenlicht. José Bastón, als Televisa-Fernsehchef einer der mächtigsten Medienmanager Lateinamerikas, gilt als öffentlichkeitsscheu. Er begleitet seine Frau zwar immer mal wieder zu Partys und Premierenfeiern, hält sich dabei aber gerne im Hintergrund.

Gegenüber der britischen "Daily Mail" erklärte Eva Longoria 2024, ihr tue es gut, dass ihr Mann "nicht die ständige Bestätigung braucht" und sie ihre Beziehung nicht auf roten Teppichen zur Schau stellen müssen. "Wir konkurrieren nicht um Aufmerksamkeit oder das Rampenlicht. Er liebt es, wenn ich auf dem roten Teppich bin. Es ist der einzige Ort, den er hasst, und zwar wirklich." Zudem hasse er auch Instagram. "Er sagt immer: 'Bitte fügt mich nicht eurem Instagram-Profil hinzu.' Deshalb ist er nie in meinen sozialen Medien. Hin und wieder versuche ich, ihn da irgendwie reinzuschmuggeln." So etwa zu ihrem 50. Geburtstag im März 2025, wo er auf einigen Bildern auftaucht.