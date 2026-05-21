Vor zehn Jahren haben Eva Longoria und José Bastón ihre Traumhochzeit in Mexiko gefeiert. Inzwischen leben sie mit ihrem Sohn Santiago in Spanien - bewusst abseits roter Teppiche. Ein Blick auf eine Hollywood-Ehe, die anders funktioniert.
Nach zwei gescheiterten und eher kurzen Ehen hat "Desperate Housewives"-Star Eva Longoria (51) ihr dauerhaftes privates Glück mit ihrem dritten Ehemann gefunden. Vielleicht auch, weil der mexikanische Medienmanager José "Pepe" Bastón (58) lieber im Hintergrund bleibt und die Bühne seiner berühmten Frau überlässt. Die beiden zeigen sich nur zu ausgewählten Veranstaltungen gemeinsam. Auch auf ihrem Instagram-Account möchte er lieber nicht stattfinden.