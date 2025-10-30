Er saß im Publikum: Billie Eilish kritisiert Milliardäre - so reagiert Mark Zuckerberg

Billie Eilish nutzte ihre Dankesrede bei den WSJ. Magazine's Innovator Awards, um Superreiche wie Mark Zuckerberg zum Handeln aufzurufen - und sorgte damit für einen verlegenen Moment beim Meta-Chef, der im Publikum saß.
Popstar Billie Eilish (23) hat bei den WSJ. Magazine's Innovator Awards in New York für einen denkwürdigen Moment gesorgt - und Mark Zuckerberg (41) offenbar in eine unangenehme Lage gebracht. Während ihrer Dankesrede rief die Sängerin die wohlhabenden Gäste im Saal dazu auf, ihr Vermögen für gute Zwecke zu nutzen und richtete ihre Worte dabei gezielt an Milliardäre wie den Facebook-Gründer, der im Publikum saß.