George Clooney hat sein Festivalprogramm in Venedig reduziert, angeblich soll er sich nicht fit fühlen. Heute steht für den Weltstar ein wichtiger Termin an.
Sorge um George Clooney (64): Der Schauspieler ist kurz vor der Premiere seines neuen Films "Jay Kelly" bei den Filmfestspielen von Venedig angeblich nicht ganz fit. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, musste der US-Star am Mittwoch unerwartet sein Festivalprogramm reduzieren. Einen Pressetermin für den Wettbewerbsfilm "Jay Kelly" soll der 64-Jährige verkürzt haben, ein Abendessen mit anderen Schauspielern ließ er dem Bericht zufolge ganz ausfallen.