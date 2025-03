Er prägte viele Actionfilme: Kumpel von Chuck Norris: Kampfchoreograf Richard Norton ist tot

Richard Norton (1950-2025), Schauspieler, Kampfsportexperte, Trainer und Stuntman, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Der gebürtige Australier wirkte in Actionfilmen an der Seite von Stars wie Chuck Norris (85) und Jackie Chan (70) mit. Er war unter anderem in den Filmen "Octagon", "Twinkle, Twinkle, Lucky Stars", "City Hunter" und "China O'Brien" dabei.

Seine Frau trauert um die Liebe ihres Lebens

Nortons Tod wurde am Wochenende in einem emotionalen Instagram-Posting von seiner Frau Judy bekannt gegeben. Darin schrieb sie zu einem Pärchenbild: "Ich bin betäubt und am Boden zerstört, ich habe keine Worte, ich habe alles verloren." Er sei die Liebe ihres Lebens gewesen.

Richard Norton wurde am 6. Januar 1950 in Croydon, einem Vorort von Sydney, Australien, geboren und begann mit elf Jahren mit Judo. "Der einzige Nachteil war, dass ich ziemlich klein und dünn war ... also wurde ich zum Kanonenfutter für einige der älteren, größeren Schüler!", sagte er laut "The Hollywood Reporter". Nachdem er in der High School auch noch Karate entdeckt hatte, bildete er Türsteher und Sicherheitspersonal aus und wand dabei Techniken aus dem Boxen, Judo und Ringen an.

Zwei Jahrzehnte lang arbeitete er als Leibwächter für Musikgrößen wie Rolling Stones, ABBA oder auch David Bowie. 1976 traf er erstmals Chuck Norris, als der Schauspieler nach Australien kam, um bei Kickbox-Wettbewerben Vorführungen zu geben. Nachdem Norton 1979 nach Los Angeles gezogen war, trainierten die beiden fast jeden Morgen zusammen und freundeten sich an.

Chuck Norris trauert um seinen "lieben Freund"

Chuck Norris widmete seinem verstorbenen Kumpel einen langen Post. Zu vielen gemeinsamen Bildern teilte er mit: "Ich bin absolut untröstlich über den Verlust meines lieben Freundes und Bruders Richard Norton. Die wunderbaren Erinnerungen, die wir geteilt haben, werden für immer in meinem Herzen geschätzt. Richard, du hast mich nicht nur zu einem besseren Kampfkünstler, sondern zu einem besseren Menschen gemacht." Er sei einer der besten Männer gewesen, die er je gekannt habe. "Ich sehne mich nach mehr Zeit zusammen, aber ich tröste mich darin, dass wir uns wiedersehen werden."

Norton fungierte außerdem als Kampfchoreograf für die CBS-Serie "Walker Texas Ranger" (1993-2001), in der Chuck Norris die Hauptrolle spielte, sowie für Filme wie "The Condemned" (2007), "Mad Max: Fury Road" (2015), "Dark Phoenix" (2019) und die "Suicide Squad" -Filme von 2016 und 2021. Richard Norton trainierte im Laufe seiner Karriere unzählige Stars. Scarlett Johansson, Liam Neeson, Charlize Theron, Sophie Turner, Anya Taylor-Joy, Ben Affleck, Margot Robbie und Charlie Hunnam gehörten etwa dazu.