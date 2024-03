Er plauderte über ihre Pflege: Kate kann aufatmen: Ihr Onkel ist raus bei Big Brother

Die Royal-Family wird aufgeatmet haben, als sich Freitagnacht herauskristallisierte, dass Gary Goldsmith (58) die TV-Show "Celebrity Big Brother" (ITV-Neuauflage), die britische Variante von "Promi Big Brother", wieder verlassen musste. Der millionenschwere Geschäftsmann und Onkel von Prinzessin Kate (42) wurde als erster herausgewählt.

Gary Goldsmith: "Ich habe mein Ziel erreicht"

In seinem ersten Interview bei "Late & Live" zeigte sich der Bruder von Kates Mutter, Carole Middleton (69), nach dem Auszug zufrieden: "Ich hatte die beste Zeit, ich bin mit einem Ziel reingegangen und habe es in fünf Tagen erreicht", schwärmte er laut "Mail Online". Weiter erklärte er: "Ich halte mich nicht für einen Prominenten, ich bin nur zufällig mit jemandem verwandt, der ein großer Prominenter ist."

Gary hatte zuvor behauptet, er habe kein Interesse daran, ein Prominenter zu sein, und als die Moderatoren AJ Odudu und Will Best ihn fragten, ob das stimme, sagte er: "Hundertprozentig. Ich möchte ändern, was die Leute über meine Persönlichkeit denken. Es tut weh, wenn sie sich auf Dinge beziehen, die vor 20 Jahren passiert sind und die nicht alle wahr sind, sie nennen mich einen Hampelmann", gab er einen Einblick in seine Motivation an der TV-Show teilzunehmen.

Goldsmith war im November 2017 zu einer Geldstrafe von 5.000 Pfund (umgerechnet etwa 5.900 Euro) und einer gemeinnützigen Maßnahme verurteilt worden, nachdem er sich in einem Fall der Körperverletzung schuldig bekannt hatte.

Onkel Gary über Kate: "Sie stellt andere Menschen an erste Stelle"

Auf die Frage, wen Prinzessin Kate als Sieger sehen würde, nachdem er nun das Haus verlassen hat, nannte Goldsmith den britisch-jamaikanischen Promi-Koch Levi Roots (65). "Ich habe so viel Respekt vor ihm, und wenn er gewinnen sollte, wird er es für etwas Gutes nutzen", erklärte er. Die Moderatoren ließen nicht locker und fragten erneut: "Und glaubst du, Kate wäre damit einverstanden?" Ihr Onkel antwortete: "Hundertprozentig, sie stellt andere Menschen an erste Stelle".

Zuvor hatte er bereits in der Show über seine Nichte gesprochen. Dort plaudert der auch als Skandal-Onkel bekannte Goldsmith freimütig über ihren Gesundheitszustand nach der Operation im Bauchraum. In der Staffelpremiere am 4. März erklärte er, dass Prinz Williams (41) Ehefrau derzeit die "beste Pflege der Welt" erhalten würde. Auch sollen die Familien Mountbatten-Windsor und Middleton in der für Kate so schwierigen Zeit eng zusammenstehen, wie "Us Weekly" unter Berufung auf die TV-Show berichtete.

"Die ganze Familie hat alles stehen und liegengelassen und kümmert sich vor allem anderen um die Familie", so Goldsmith wörtlich in der Fernsehsendung "Celebrity Big Brother". Genaueres über Kates Gesundheitszustand, der zuletzt Anlass zu vielen Spekulationen bot, wollte der Reality-TV-Teilnehmer jedoch nicht verraten. Denn es gäbe "eine Art Code oder Etikette", dies nicht zu tun. Sollte der Palast allerdings in Zukunft offizielle Details bekannt geben, werde auch Goldsmith seine Meinung zu den Vorgängen teilen.