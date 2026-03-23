Auf Hawaii herrschen aktuell die schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten. Auch Jason Momoa ist betroffen. Der "Aquaman"-Star musste mit seiner Familie jetzt vor den Fluten fliehen. Momoa ist in Sicherheit, er erinnert aber an Mitmenschen, denen es nicht so geht.
Im US-Bundesstaat Hawaii haben in den letzten Tagen heftige Regenfälle für die schwersten Überschwemmungen seit über 20 Jahren gesorgt. Etliche Menschen mussten vor den Fluten fliehen. Auch Jason Momoa (46) ist von der Katastrophe betroffen. Der Hollywood-Star und seine Familie mussten evakuiert werden. In dem Bereich an der Nordküste der Insel Oahu, in dem der "Aquaman"-Darsteller lebt, war der Strom ausgefallen. Ein naheliegender Staudamm drohte zu brechen.