Er nennt Trump einen Möchtegern-König: Bruce Springsteen auf US-Tour mit Seitenhieb gegen Donald Trump

Bruce Springsteen startet im Frühjahr mit der E Street Band eine USA-Tour. In der Ankündigung rechnet er mit der politischen Entwicklung ab und bezeichnet Donald Trump als "Möchtegern-König".
Bruce Springsteen (76) kündigt eine US-Tournee an und setzt dabei erneut ein politisches Statement. "Wir leben in dunklen, beunruhigenden und gefährlichen Zeiten, aber keine Panik - die Rettung kommt!", erklärt der Rockmusiker in einem Social-Media-Clip. Vom 31. März bis zum 27. Mai ist er zusammen mit seiner E Street Band auf der "Land Of Hope And Dreams"-Tour unterwegs.