Rapper Kanye West hat eine ganzseitige Anzeige im "Wall Street Journal" geschaltet, um sich für seine antisemitischen Äußerungen zu entschuldigen. Er macht eine Hirnverletzung und eine bipolare Störung für sein Verhalten verantwortlich.
Es ist ein ungewöhnlicher Schritt für einen der umstrittensten Künstler unserer Zeit: Kanye West (48), der sich inzwischen nur noch Ye nennt, hat am Montag eine ganzseitige Printanzeige im renommierten "Wall Street Journal" veröffentlicht. Darin wendet er sich direkt an alle, die er in den vergangenen Jahren verletzt hat - mit einer umfassenden Entschuldigung.