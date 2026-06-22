Der Rapper Haftbefehl hat überraschend eine Pause von Auftritten angekündigt. In einer Story auf Instagram scheint er möglichen Spekulationen zuvorkommen zu wollen und schreibt, dass es "keine versteckten Botschaften" gibt.
Haftbefehl (40) hat sich kurz nach Ankündigung einer Auszeit noch einmal zu Wort gemeldet. Offenbar, um möglichen Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, schreibt er in den sozialen Medien davon, dass er die Verantwortung trage, es keine Schuldigen gebe und auch "keine versteckten Botschaften".