Der Rapper Haftbefehl hat überraschend eine Pause von Auftritten angekündigt. In einer Story auf Instagram scheint er möglichen Spekulationen zuvorkommen zu wollen und schreibt, dass es "keine versteckten Botschaften" gibt.

Haftbefehl (40) hat sich kurz nach Ankündigung einer Auszeit noch einmal zu Wort gemeldet. Offenbar, um möglichen Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, schreibt er in den sozialen Medien davon, dass er die Verantwortung trage, es keine Schuldigen gebe und auch "keine versteckten Botschaften".

Aykut Anhan, so sein bürgerlicher Name, hatte am Sonntagabend in einem Beitrag auf Instagram erklärt, dass er aus gesundheitlichen Gründen eine Pause einlegen müsse. Am Montag veröffentlichte Haftbefehl allerdings auf derselben Social-Media-Plattform noch eine Story. "Bevor hier etwas falsch verstanden wird: Ich gebe niemandem die Schuld für meine aktuelle Situation, weder der Doku noch anderen Menschen. Die Verantwortung dafür trage ich selbst", steht in seiner Mitteilung.

Für den Rapper gehe es darum, sich die von ihm benötigte Zeit zu nehmen, "um wieder zu Kräften zu kommen. Es gibt keine Schuldigen und keine versteckten Botschaften nur die Verantwortung für meinen eigenen Weg."

Großer Wirbel nach Haftbefehl-Doku

Die im Herbst 2025 veröffentlichte Netflix-Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story" über Anhan hatte im letzten Jahr für viel Aufsehen gesorgt. In der Rapszene war er seit Jahren ein Star, die Doku und die damit verbundene Berichterstattung hatten ihn aber wohl bei einer noch breiteren Masse bekannt gemacht. In seinem am Sonntag veröffentlichten Beitrag hat er angedeutet, dass der Wirbel der letzten Monate wohl eine große Belastung war.

"Meine lieben Leute, viele von euch haben die Doku gesehen und wissen, dass ich seit längerer Zeit mit gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen zu kämpfen habe", schrieb der Rapper. Er sei derzeit weder emotional noch körperlich in der Verfassung, auftreten zu können. "Die Zeit nach der Doku, die große Aufmerksamkeit und der ganze Rummel haben mich zusätzlich belastet. Deshalb brauche ich jetzt Ruhe und Zeit, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren und wieder zu Kräften zu kommen."

Haftbefehl hatte zuvor kurzfristig einen Auftritt beim Heroes Festival in Geiselwind abgesagt, Ski Aggu (28) sprang spontan ein. Auch beim World Club Dome Anfang Juni in Frankfurt war er ausgefallen. Aktuell ist nicht ersichtlich, wie lange die Auszeit dauern wird.