Er moderierte bekannte Musikshow: Neu bei Eurosport: Was machte Holger Speckhahn nach Top of the Pops?

Holger Speckhahn wird bei Eurosport als Radsport-Moderator vom Giro d'Italia berichten. Der 50-Jährige präsentierte in den 90ern die Musikshow "Top of the Pops". Was hat er seitdem gemacht?

Holger Speckhahn (50) wird ab Mai für den Sportsender Eurosport tätig sein. "Warner Bros. Discovery verstärkt seine Radsport-Berichterstattung und verpflichtet Holger Speckhahn als Moderator beim diesjährigen Giro d'Italia vom 9. Mai bis 1. Juni für die tägliche Live-Show 'Vélo Club'", heißt es in einem Instagram-Post.

Demnach wird Speckhahn mit Experten jede der 21 Etappen beleuchten und in der 30-minütigen Live-Sendung auf das Tagesgeschehen im Studio zurückblicken und Reaktionen einfangen. Er freue sich riesig, Teil des Eurosport-Teams zu werden und mit dem Giro d'Italia eines der prestigeträchtigsten Radrennen der Welt begleiten zu dürfen, sagt Speckhahn in einem Statement. "Der Radsport fasziniert mich schon lange - die Kombination aus sportlicher Höchstleistung, Taktik und Dramatik ist einfach einzigartig." Speckhahn ist schon lange im Fernsehgeschäft und hat sich einen Namen in der Sportwelt gemacht.

Musikshow, Komödien, Sportsendungen

Der Moderator begann seine TV-Karriere 1997 beim Musiksender MTV. Es folgte 1998 bis 2000 die Moderation der beliebten Musiksendung "Top of the Pops", die mit Auftritten von Künstlerinnen und Künstler auf die jeweils aktuelle Musikwelt blickte. Der deutsche Ableger der britischen Show wurde bei RTL gezeigt. Speckhahn moderierte auch Sat.1- Sendungen wie "Jeder gegen Jeden" oder "Das Inselduell". Er probierte sich vielseitig aus und übernahm ebenso Schauspielrollen, etwa in den Komödien "Der Wixxer" (2004), "Vollidiot" (2007) oder "Die Superbullen" (2010).

Sein Hauptaugenmerk lag aber schließlich bei der Sportberichterstattung. Der laut Eurosport "passionierte Triathlet" moderiert bei MagentaSport die Eishockey-Berichterstattung aus der DEL, der Basketball Euroleague sowie Fußballübertragungen der 3. Liga. Zudem ist oder war er auch schon für Servus TV und FC Bayern TV tätig. Als Gründer der Produktionsfirma "Media and Rockets" produziert er mit seinem Team seit 2024 die Sendungen der Hallenfußball-Liga "Baller League" in Deutschland und England.