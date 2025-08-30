Florian Silbereisen feiert seine Quiz-Premiere: In "Die große Maus-Show" übernimmt er für Esther Sedlaczek. Mit der Maus und vielen Stars stellt er sich den cleveren Kinderfragen... Im Interview verrät der Moderator, was in seiner Vertretungssendung besonders lustig ist.
Nach seinem Auftritt als Special Guest in Esther Sedlaczeks (39) letzter "Die große Maus-Show"-Ausgabe im Juli vor der Babypause ist es nun soweit: Am heutigen Samstagabend (30. August, 20:15 Uhr, das Erste) führt Florian Silbereisen (44) vertretungsweise als Moderator zusammen mit der Maus durch die beliebte Familien- und Quizshow. Neben Annette Frier und Wincent Weiss stellen sich diesmal Motsi Mabuse, Jörg Pilawa, Michael Mittermeier und Andy Borg den überraschend kniffligen Kinderfragen - unterstützt von niemand Geringerem als Kultfigur und Dauernörgler Bernd das Brot.