Tim Bendzko hat mit seiner Offenheit viele bewegt: Nach seinem öffentlichen Statement zum Ehe-Aus erhielt der Musiker zahlreiche positive Reaktionen, wie er jetzt im Interview verrät. Am 23. Januar erscheint sein neues Album.
Tim Bendzko (40) meldet sich mit seinem bislang wohl persönlichsten Album zurück. Am 23. Januar 2026 erscheint "Alles, nur nicht zurück", auf dem der Singer-Songwriter auch das Scheitern seiner Ehe verarbeitet. Der Künstler, der sein Privatleben sonst konsequent schützt, hatte sich Ende 2025 erstmals öffentlich dazu geäußert: In einem Instagram-Video wandte er sich an seine mehr als 200.000 Follower und sagte offen: "Ich sag es ehrlich: Meine Ehe hat nicht funktioniert."