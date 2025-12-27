Er meldet sich in neuer Doku zu Wort: Chevy Chase lag nach Herzstillstand acht Tage lang im Koma

Im Jahr 2021 erlitt Comedy-Legende Chevy Chase ein schweres Herzversagen - und lag acht Tage im Koma. Die Ärzte bereiteten seine Familie auf das Schlimmste vor. In einer neuen Dokumentation spricht der 82-Jährige nun erstmals offen über die dramatischen Ereignisse und ihre bleibenden Folgen.
"Schöne Bescherung"-Star Chevy Chase (82) hat ein medizinisches Drama hinter sich, das beinahe sein Leben gekostet hätte. In der Dokumentation "I'm Chevy Chase and You're Not", die am Neujahrstag auf CNN Premiere feiert, gibt der "Saturday Night Live"-Star erstmals Einblicke in die dunkelsten Wochen seines Lebens - und die Folgen, mit denen er bis heute kämpft.