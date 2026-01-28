Prinz William hat ein Jugendprojekt in London besucht und bei der Gartenarbeit angepackt. Dabei sprach er mit den Jugendlichen auch über mentale Gesundheit und die Gefahren von Social Media.
Prinz William (43) hat am Mittwoch die "Ubele Initiative" im Norden Londons besucht, um ein Zeichen für Jugendförderung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu setzen. Der Thronfolger traf dort auf junge Menschen aus verschiedenen Minderheiten und nutzte die Gelegenheit für einen eindringlichen Appell an die moderne Diskussionskultur.