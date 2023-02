Tom Brady posiert in Unterhose im ungemachten Bett

Nach Scheidung und erneutem Rücktritt gibt sich Tom Brady ungewohnt freizügig. Für ein neues Foto posiert er bei Twitter nur in Unterhose. Zum einen löst er damit ein Versprechen ein, zum anderen ist es Werbung für seine eigene Marke.















In der Vergangenheit präsentierte sich Tom Bradys (45) Ex-Frau Gisele Bündchen (42) oftmals recht freizügig bei Foto-Shootings und auf dem Laufsteg. Sie war unter anderem einer der Engel der für Reiz- und Unterwäsche bekannten Marke Victoria's Secret. Der ehemalige Football-Megastar zieht nun nach und zeigt sich seinen rund drei Millionen Followern bei Twitter nur in Unterhose - per Selfie aus dem ungemachten Bett.

Auf der einen Seite löst Brady mit dem Foto ein Versprechen ein, auf der anderen macht er damit auch Werbung für seine eigene Marke, über die vorwiegend Sportbekleidung vertrieben wird. Der Ex-Sportler hatte im vergangenen Sommer einen Beitrag der Marke kommentiert und erklärt, dass er Unterwäsche-Bilder zweier Models nachstellen werde, wenn sein Beitrag 40.000 Likes bekomme.

Nachdem der Account der Marke ihn nun daran erinnert hatte und gut 49.000 Likes seither zusammengekommen sind, postete er das Unterwäsche-Bild. "Hab ich es richtig gemacht?", fragt Brady zu dem Foto. Rund 14.000 "Gefällt mir"-Angaben sammelte er mit der Aufnahme in weniger als sechs Stunden. Zudem teilte er einen Link zur "Brady Boxer Brief", damit Fans die Herren-Unterhose auch direkt erwerben können.

Scheidung, Karriere-Aus und neuer Job

Erst kürzlich hat Brady erneut seinen Rückzug aus dem Profisport angekündigt. In einem Clip bei Instagram hatte er erklärt, offenbar endgültig seine aktive American-Football-Karriere beenden zu wollen. Er hatte schon im vergangenen Februar seine Karriere an den Nagel gehängt, kurze Zeit später jedoch seinen Rücktritt vom Rücktritt verkündet. Im Oktober 2022 wurden Brady und Bündchen dann geschieden, nachdem es zuvor bereits längere Zeit Berichte über eine angebliche Ehekrise gegeben hatte. Sie waren rund 13 Jahre verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.

Zumindest beruflich weiß Brady bereits, wie es weitergehen soll. Wie er am heutigen 6. Februar in einem Interview verkündet hat, wird er ab Herbst 2024 auf einem der US-Sportsender von Fox Sports als TV-Experte in der Sendekabine zu sehen und zu hören sein. Bis dahin wolle er Zeit mit der Familie verbringen und sich ausgiebig auf seinen neuen Job vorbereiten.