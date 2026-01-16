Er lobt ihre Rolle in The Substance: Ashton Kutcher ist so stolz auf Ex-Frau Demi Moore

In einem aktuellen Interview lobt Ashton Kutcher seine Ex-Frau Demi Moore und würdigt ihr Talent als Schauspielerin. Er macht derzeit Werbung für seine neue TV-Serie, die sich genau wie Demi Moores letzter Film um gefährlichen Schönheitswahn dreht.

Ashton Kutcher (47) äußert sich nur selten über seine Ex-Frau Demi Moore (63). Nun machte er eine seltene Ausnahme und ihr in einem Interview öffentlich ein herzliches Kompliment. Die beiden Schauspieler waren von 2005 bis 2013 verheiratet. Kutcher rührt derzeit für seine neue Serie "The Beauty" die Werbetrommel. In der Sci-Fi-Dramaserie geht es um ein gefährliches Virus, das Menschen über Nacht bildschön macht. Auch der jüngste Film von Demi Moore, "The Substance" (2024), drehte sich um gefährlichen Schönheitswahn.

Ashton Kutcher: "Sie hat es gerockt!" In einem Interview mit "Entertainment Tonight" sprach die Moderatorin Kutcher auf die Ähnlichkeit seiner neuen Serie mit dem letzten Film seiner Ex-Frau an. Er erwiderte: "Demis Leistung in 'The Substance' hatte natürlich außerordentliches Lob erhalten". Er ergänzte ein persönliches Kompliment: "Ich bin so stolz auf sie, sie hat es gerockt!".

Demi Moore und Ashton Kutcher lernten sich 2003 kennen und heirateten 2005. Im November 2011 gaben sie ihre Trennung bekannt, die Scheidung wurde rund zwei Jahre später rechtskräftig. Obwohl Moore in ihren 2019 erschienenen Memoiren "Inside Out" behauptete, Kutcher sei ihr untreu gewesen, scheinen die beiden inzwischen wieder ein besseres Verhältnis zu haben. 2020 erklärte Kutcher, dass zwischen ihm und Moore "kein Groll" bestehe. Er sagte zwar, dass sie sich nicht mehr regelmäßig treffen, bemühe sich aber, den Kontakt zu Moores drei Töchtern Rumer (37), Scout (34) und Tallulah (31) aufrechtzuerhalten, die sie mit ihrem Ex-Mann Bruce Willis (70) hat.

Schönheitswahn bei beiden im Fokus

In der neuen Serie "The Beauty", die ab 21. Januar 2026 auf dem US-amerikanischen TV-Sender "FX" Premiere feiert und voraussichtlich später auf Disney+ erhältlich sein wird, spielt Kutcher einen Biotech-Milliardär, der hinter einer revolutionären neuen Behandlung namens "The Beauty" steht. Diese verleiht ihren Anwendern attraktive körperliche Merkmale, verursacht aber scheinbar auch Tod, Gewalt und Chaos.

Demi Moore gewann für ihre Darbietung in "The Substance" gleich mehrere Auszeichnungen, unter anderem einen Golden Globe als Beste Hauptdarstellerin. Im Horror-Drama nimmt sie eine illegale Droge, die es ihr ermöglicht, die Hälfte ihrer Zeit als jüngere, schönere Version ihrer selbst zu verbringen.