Er lobt ihre Rolle in The Substance: Ashton Kutcher ist so stolz auf Ex-Frau Demi Moore

In einem aktuellen Interview lobt Ashton Kutcher seine Ex-Frau Demi Moore und würdigt ihr Talent als Schauspielerin. Er macht derzeit Werbung für seine neue TV-Serie, die sich genau wie Demi Moores letzter Film um gefährlichen Schönheitswahn dreht.
Ashton Kutcher (47) äußert sich nur selten über seine Ex-Frau Demi Moore (63). Nun machte er eine seltene Ausnahme und ihr in einem Interview öffentlich ein herzliches Kompliment. Die beiden Schauspieler waren von 2005 bis 2013 verheiratet. Kutcher rührt derzeit für seine neue Serie "The Beauty" die Werbetrommel. In der Sci-Fi-Dramaserie geht es um ein gefährliches Virus, das Menschen über Nacht bildschön macht. Auch der jüngste Film von Demi Moore, "The Substance" (2024), drehte sich um gefährlichen Schönheitswahn.