Er litt unter Vorhofflimmern: Der Undertaker: Herz-Operation bei US-Wrestling-Legende

1 Der Undertaker und Michelle McCool im April in Las Vegas. Foto: Craig Ambrosio/WWE via Getty Images

Der Undertaker und seine Ehefrau Michelle McCool haben öffentlich gemacht, dass der Wrestling-Star eine Herz-OP hinter sich hat. Bei ihm wurde zuvor chronisches Vorhofflimmern diagnostiziert.











Michelle McCool (45), die Ehefrau des Undertakers (60), hat mit ihrem Mann in einer neuen Episode des "Six Feet Under"-Podcasts über dessen "Herzprobleme" gesprochen. Am Tag nach einer "WrestleMania"-Veranstaltung hätten die beiden demnach schon um 06:00 Uhr morgens ein Krankenhaus "für eine kleine Herzoperation" aufgesucht, wie McCool berichtet.