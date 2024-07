Er litt seit Jahren an ALS: US-Sänger Joe Bonsall im Alter von 76 Jahren verstorben

1 Joe Bonsall starb nach langer Krankheit im Alter von 76 Jahren. Foto: Getty Images/Jason Kempin

Die amerikanische Musikszene trauert um die Country- und Gospel-Legende Joe Bonsall. Der Sänger starb nach jahrelanger Krankheit im Alter von 76 Jahren. Erst Anfang des Jahres musste er eine Tournee wegen gesundheitlichen Problemen absagen.











Die US-amerikanische Country- und Gospel-Ikone Joe Bonsall ist tot. Wie seine langjährige Band The Oak Ridge Boys in einem ausführlichen Statement mitteilte, starb Bonsall am 9. Juli an den Auswirkungen seiner ALS-Erkrankung in Hendersonville im US-Bundesstaat Tennessee. Er wurde 76 Jahre alt. Bonsall hinterlässt seine Frau Mary Ann, zwei Töchter sowie jeweils zwei Enkel- und Ur-Enkelkinder.