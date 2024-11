Schauspielerin Kristin Davis hat auf ihrer Instagramseite bekannt gegeben, dass ihr Vater vor Kurzen verstorben ist. Er war an Parkinson erkrankt, was für ihn in den vergangenen Jahren ein "sehr realer und schwieriger Kampf" gewesen sei.

Kristin Davis (59) trauert um ihren Vater Tom Atkinson, der in den vergangenen zehn Jahren gegen seine Parkinson-Erkrankung kämpfte. In einem emotionalen Instagram-Posting würdigte sie ihn.

Trauerfeier mit Jazzband

Am Montag, den 18. November, gab die Schauspielerin aus der Serie "Sex and the City" und dem Nachfolger "And Just Like That..." bekannt, dass ihr Vater kürzlich an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung gestorben sei. "Mein Vater ist vor Kurzem verstorben und die Familie versammelte sich zur Feier seines Lebens, für die er detaillierte Anweisungen hinterlassen hatte", schrieb Davis. So habe bei der "wunderschönen Feier" auch eine Jazzband gespielt.

Lesen Sie auch

"Wir haben alle neue Dinge über ihn gelernt, weil er ein außergewöhnliches Leben geführt hat", fuhr sie über ihren Vater fort, der "in einer Hütte an einem Fluss" in North Carolina geboren wurde. Laut Davis führte Atkinsons Leidenschaft für seine Karriere dazu, dass er "auf der ganzen Welt Reden über seine psychologischen Forschungen hielt". Er sei ein geborener Lehrer gewesen. "Er war brillant und klug, und die Leute liebten ihn."

"Dankbar, dass du unser Leben erhellt hast"

Dann ging die Schauspielerin auf seine Erkrankung ein. "Das letzte Jahrzehnt lebte er mit Parkinson." Die Charlotte-Darstellerin betonte die Hingabe, die ihre Mutter ihrem Vater nach der Diagnose entgegenbrachte, und dankte auch "seinen Ärzten, Krankenschwestern und der häuslichen Pflege" für ihre Hilfe. "Ich bin so dankbar für die Unterstützung, die er bekommen hat, und die Ausdauer, die er in einem sehr realen und schwierigen Kampf gezeigt hat." Ihr Posting endete mit den Worten: "Ich denke an unsere ganze Familie und besonders an meine Mama. Wir lieben dich, Papa, und wir sind so dankbar, dass du unser Leben erhellt und uns so viel Liebe hinterlassen hast."