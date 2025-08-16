Er litt an Lungenkrebs: General Hospital-Star Tristan Rogers ist mit 79 Jahren gestorben

Tristan Rogers ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Der australische Schauspieler verkörperte jahrzehntelang die Rolle Robert Scorpio in "General Hospital". Er litt an Lungenkrebs, obwohl er nie geraucht hat. Weggefährten zollen ihm Tribut.

Der australische Schauspieler Tristan Rogers (1946-2025), der durch die Serie "General Hospital" bekannt wurde, ist tot. Seine langjährige Managerin Meryl Soodak bestätigte seinen Tod am Freitag, den 15. August, gegenüber "ABC 7 Eyewitness News". Erst im Juli war bekannt geworden, dass bei Rogers Lungenkrebs diagnostiziert wurde, obwohl er nie geraucht hat. Er wurde 79 Jahre alt.

"Er liebte es, Scorpio zu sein"

Der Schauspieler hatte 1980 seinen ersten Auftritt in der Seifenopfer, in der er die Rolle des Robert Scorpio verkörperte. Wie seine Managerin Soodak betonte, habe ihm diese Rolle "alles bedeutet". "Er liebte es, Scorpio zu sein, und er hat diese Rolle aus dem Nichts erschaffen." Sie blickte zurück: "Er sollte einen Tag arbeiten, und am Ende hat er etwas Großes daraus gemacht. Er war einfach ein aufrichtig loyaler, freundlicher Mensch und er liebte seine Familie."

Auch Frank Valentini, der ausführende Produzent der Serie, würdigte den Verstorbenen: "Die gesamte General Hospital-Familie ist untröstlich über den Tod von Tristan Rogers. Tristan hat unsere Fans 45 Jahre lang in seinen Bann gezogen, und Port Charles wird ohne ihn (oder Robert Scorpio) nicht dasselbe sein." Valentini betonte: "Tristan war ein einzigartiges Talent und wird uns sehr fehlen. Möge er in Frieden ruhen."

Tristan Rogers wurde 1946 in Melbourne geboren. Nach der Schule gründete er mit Freunden zunächst eine Rockband. Mit 21 Jahren begann er, als Model und in der Werbung zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Dann beschloss er, Schauspieler zu werden - ohne Erfahrung und Ausbildung. "Für mich war es eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist alles", sagte er 2022 gegenüber "Soap.com". Zunächst war er in seiner Heimat zu sehen. So spielte er in den australischen Seifenopern "Bellbird, Number 96" (1974) und "The Box" (1975). Außerdem trat er in einigen britischen Filmen auf, darunter "Four Dimensions of Greta" (1972).

"Ich glaube, diese Figur wird mir bis ins Grab folgen"

1980 zog er dann in die USA und wurde kurz darauf als Robert Scorpio in "General Hospital" besetzt. "Ich wusste damals nicht, wie wichtig 'General Hospital' war; es war nur ein weiterer Job für mich", blickte er Soap Opera Digest 2020 zurück. "Aber es war wirklich aufregend, frisch von Bord zu kommen und diese Rolle zu übernehmen. Natürlich sagten die Leute danach überall, wo ich hinkam: 'Du bist bei 'General Hospital'? Das ist das angesagteste Ding im ganzen Land!" Er sei von der "General Hospital-Flutwelle" einfach mitgerissen worden. Seine Rolle entwickelte sich zum Publikumsliebling, und er stieg zum Hauptdarsteller auf.

1992 jedoch wurde Robert Scorpio getötet, und Rogers verließ die Serie. Doch 2006 feierte er ein Comeback, als die Serie viele beliebte Charaktere aus den 80ern zurückbrachte. "Ich glaube, diese Figur wird mir bis ins Grab folgen", sagte der Schauspieler damals der "New York Times".

Tristan Rogers war in zweiter Ehe seit 1995 mit Teresa Parkerson verheiratet. Das Paar hat eine Tochter und einen Sohn.