Er litt an Lungenkrebs: General Hospital-Star Tristan Rogers ist mit 79 Jahren gestorben

Tristan Rogers ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Der australische Schauspieler verkörperte jahrzehntelang die Rolle Robert Scorpio in "General Hospital". Er litt an Lungenkrebs, obwohl er nie geraucht hat. Weggefährten zollen ihm Tribut.
Der australische Schauspieler Tristan Rogers (1946-2025), der durch die Serie "General Hospital" bekannt wurde, ist tot. Seine langjährige Managerin Meryl Soodak bestätigte seinen Tod am Freitag, den 15. August, gegenüber "ABC 7 Eyewitness News". Erst im Juli war bekannt geworden, dass bei Rogers Lungenkrebs diagnostiziert wurde, obwohl er nie geraucht hat. Er wurde 79 Jahre alt.