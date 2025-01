1 Peter Yarrow ist gestorben. Foto: imago images/Everett Collection/Adam Scull

Unter anderem als Mitglied des Trios Peter, Paul and Mary wurde Peter Yarrow weltbekannt. Der Sänger ist mit 86 Jahren in New York verstorben.











Peter Yarrow (1938-2025) ist tot. Der bekannte Folksänger von Peter, Paul and Mary ist am 7. Januar im Alter von 86 Jahren im New Yorker Stadtbezirk Manhattan einem Krebsleiden erlegen. Das habe Yarrows Publizist Ken Sunshine unter anderem der "New York Times" bestätigt. Yarrow kämpfte demnach gegen Blasenkrebs.