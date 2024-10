Er liebt es total: Prinz William enthüllt: Das ist Prinz Georges neues Hobby

Prinz George (11) hat ein Faible für Wasser. Das hat sein Vater Prinz William (42) jetzt bei einem Treffen mit den Schwimmern Adam Peaty (29) und Tom Dean (24) verraten, die für Großbritannien bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris antraten. "George liebt das Tauchen", enthüllte der britische Thronfolger gemäß dem Magazin "Hello!".

"Wir haben ihn zum Tauchen mitgenommen und dachten, er würde ausflippen. Aber er liebt es total. Es führt ihn einfach in die Welt des Wassers ein", fügte William demnach an. Das neue Hobby seines ältesten Sohnes scheint ihn mit Stolz zu erfüllen, denn er betonte, dass George erst elf Jahre alt sei.

Auch Georges Eltern lieben das Wasser

Die Vorliebe fürs kühle Nass teilt der Mini-Royal mit seinen Eltern. Im September 2023 verriet seine Mutter Prinzessin Kate (42) im Podcast "The Good, The Bad & The Rugby", dass sie gerne im kalten Wasser schwimme. "Je kälter, desto besser. Ich liebe es absolut. Das geht so weit, dass William sagt: 'Catherine, du bist verrückt", erzählte sie.

Im Vorjahr zeigte das Paar seine Begeisterung für die Unterwasserwelt ebenfalls bei seinem Besuch in der Karibik. Auf Instagram teilten sie ein Video, das sie beim Tauchen am Belize Barrier Reef zeigt. "Es ist wirklich fantastisch, die Unterwasserwelt hier in Belize zu sehen", hieß es dazu. Während seiner Schul- und Studienzeit war William zudem im Wasserball-Team.

Prinz George ist vielfältig interessiert

Tauchen ist aber längst nicht das einzige Hobby von Prinz George. Immer wieder sieht man ihn mit seinen Eltern bei sportlichen Großveranstaltungen wie der Fußball-Europameisterschaft oder Rugby-Spielen. Zudem interessiert er sich für Tennis und Golf, spielt Klavier und absolvierte vor wenigen Wochen seine erste Flugstunde.