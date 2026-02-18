Überraschungs-Cameo im neuen "Star Wars"-Trailer zu "The Mandalorian & Grogu": Kultregisseur Martin Scorsese ist als Stimme eines vierarmigen Ardennier zu hören.

Der neue Trailer zum "Star Wars"-Film "The Mandalorian & Grogu" hat viele Filmfans aufhorchen lassen. Zahlreiche Zuschauer sind überzeugt, darin Kult-Regisseur Martin Scorsese (83) erkannt zu haben - genauer gesagt seine Stimme. Mittlerweile wurde ein Cameo-Auftritt des Regisseurs im Film unter anderem vom Branchenportal "The Hollywood Reporter" bestätigt.

Scorsese leiht Charakter seine Stimme Der neue Trailer von Lucasfilm zum ersten "Star Wars"-Kinofilm seit sieben Jahren zeigt den Kopfgeldjäger Din Djarin, gespielt von Pedro Pascal (50), und Grogu alias Baby Yoda, wie sie auf zahlreiche neue Widersacher treffen. Etwa 20 Sekunden nach Beginn des Trailers ist eine Stimme klar zu erkennen: Regisseur Martin Scorsese spricht einen Ardennier - eine vierarmige, fellbedeckte Spezies. Scorseses Figur wirkt wie ein Ladenbesitzer und bricht das Gespräch abrupt ab, als Din Djarin nachhakt und ihn ausfragt.

Fans zeigen sich begeistert

Die Online-Community reagiert diesmal überwiegend positiv auf den neuen Trailer. Nach dem Super-Bowl-Spot waren die Meinungen im Netz noch deutlich gespaltener. "Gebt der Person, die diesen Trailer geschnitten hat, bitte eine Gehaltserhöhung - denn sie hat diesen Film gerade gerettet", schrieb ein Fan auf X (ehemals Twitter). "Ganz ehrlich: Dieser Trailer hat mich wirklich ziemlich gehypt den Film zu sehen", schrieb ein anderer Nutzer auf Reddit.

"The Mandalorian & Grogu" setzt ganz offenbar auf einen familienfreundlichen Ton - was bei einem Teil der langjährigen "Star Wars"-Fans durchaus auf Skepsis stößt. Gleichzeitig könnte genau dieser Kurs ein kluger Schachzug sein, um das Kino-Franchise neu auszurichten und gezielt ein jüngeres Publikum wieder für die große Leinwand zu gewinnen.

Vom "Iron Man"-Macher zum "Mandalorian"-Kopf

Regisseur Jon Favreau (59) weiß, wie man großen Filmreihen neuen Schwung verleiht: 2008 inszenierte er den Marvel-Studios-Hit "Iron Man" und entwickelte "The Mandalorian" als Serie für Disney+. Dort setzte er auch auf prominente Verstärkung - Werner Herzog (83) spielt den mysteriösen Auftraggeber des Kopfgeldjägers.

Der neue Kinofilm "The Mandalorian & Grogu" soll in Deutschland am 20. Mai in den Kinos starten.