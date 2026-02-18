Überraschungs-Cameo im neuen "Star Wars"-Trailer zu "The Mandalorian & Grogu": Kultregisseur Martin Scorsese ist als Stimme eines vierarmigen Ardennier zu hören.
Der neue Trailer zum "Star Wars"-Film "The Mandalorian & Grogu" hat viele Filmfans aufhorchen lassen. Zahlreiche Zuschauer sind überzeugt, darin Kult-Regisseur Martin Scorsese (83) erkannt zu haben - genauer gesagt seine Stimme. Mittlerweile wurde ein Cameo-Auftritt des Regisseurs im Film unter anderem vom Branchenportal "The Hollywood Reporter" bestätigt.