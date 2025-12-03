Er lebt in Italien: Palast gratuliert mit Fußball-Foto Prinz Sverre Magnus zum Geburtstag

Prinz Sverre Magnus von Norwegen feiert am Mittwoch seinen 20. Geburtstag. Der Palast gratuliert mit einem neuen Foto - einem besonders sportlichen.

Prinz Sverre Magnus von Norwegen feiert am heutigen 3. Dezember seinen 20. Geburtstag. Aus diesem Anlass veröffentlichte der königliche Palast ein neues Foto des jüngsten Sohnes des Kronprinzenpaares Mette-Marit (52) und Haakon (52) auf Instagram. Darauf trägt der Bruder von Prinzessin Ingrid Alexandra (21) und Stiefbruder von Marius Borg Høiby (28) ein Trikot der norwegischen Nationalmannschaft vor sommerlicher Kulisse. "Herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag, Prinz Sverre Magnus!", heißt es nebst Feier- und Sternchen-Emoji dazu.

Krisengerüchte vor dem Geburtstag Ausgerechnet am Tag vor seinem Geburtstag machten Krisengerüchte die Runde. Wie die norwegische Zeitung "Se og Hør" berichtet, sollen der Prinz und Amalie Giaever Macleod (19) wieder getrennte Wege gehen.

Dabei war erst im Oktober von einem romantischen Umzug nach Italien berichtet worden. Nach seiner Zeit im norwegischen Trondheim und seiner Rückkehr nach Skaugum soll Sverre Magnus dem norwegischen Blatt zufolge mit seiner Freundin in Mailand zusammengezogen sein. Die beiden sollen demnach in einer "wunderschönen Wohnung" im Stadtzentrum, nicht weit entfernt von der Bocconi-Universität, wohnen, wo die gebürtige Britin angeblich studiert. Doch das könnte nun schon wieder Geschichte sein.

Sverre Magnus widmet sich Film und Fotografie

Der Hof hat die Nachricht damals mit einem Statement zu seinen Ausbildungsplänen bestätigt, wie die Zeitung auf ihrer Webseite angibt. Dort wird das Königshaus mit den Worten zitiert: "Der Prinz befindet sich derzeit in Italien, wo er verschiedene Möglichkeiten erkundet, unter anderem im Bereich Film und Fotografie, mit dem Wunsch, mehr darüber zu lernen."

Im Sommer dieses Jahres war bekannt geworden, dass der Prinz mit "Sverre Magnus Productions" sein eigenes Unternehmen gegründet hat. Über das neue Geschäft klärte Guri Varpe, Kommunikationschefin des Palastes, gegenüber "TV2" auf: "Er wird die gesammelten Erfahrungen nutzen, um seine Expertise in Film und Fotografie weiterzuentwickeln und mehr über die Führung eines Unternehmens zu lernen."

Auch Prinzessin Ingrid Alexandra ist weit weg

Auch Prinzessin Ingrid Alexandra hat Norwegen für ihren ersten längeren Auslandsaufenthalt verlassen, wie das Königshaus im Mai mitteilte: Im August hat sie ihr dreijähriges Studium der Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt "Internationale Beziehungen und politische Ökonomie" in Sydney, Australien, aufgenommen.