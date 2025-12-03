Er lebt in Italien: Palast gratuliert mit Fußball-Foto Prinz Sverre Magnus zum Geburtstag

Prinz Sverre Magnus von Norwegen feiert am Mittwoch seinen 20. Geburtstag. Der Palast gratuliert mit einem neuen Foto - einem besonders sportlichen.
Prinz Sverre Magnus von Norwegen feiert am heutigen 3. Dezember seinen 20. Geburtstag. Aus diesem Anlass veröffentlichte der königliche Palast ein neues Foto des jüngsten Sohnes des Kronprinzenpaares Mette-Marit (52) und Haakon (52) auf Instagram. Darauf trägt der Bruder von Prinzessin Ingrid Alexandra (21) und Stiefbruder von Marius Borg Høiby (28) ein Trikot der norwegischen Nationalmannschaft vor sommerlicher Kulisse. "Herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag, Prinz Sverre Magnus!", heißt es nebst Feier- und Sternchen-Emoji dazu.