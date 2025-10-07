Für One-Direction-Star Louis Tomlinson war der Tod von Liam Payne im vergangenen Jahr äußerst schwierig. Es fühlt sich für ihn ungerecht an, dass sein Freund nicht mehr da ist.
Liam Paynes (1993-2024) tragischer Tod im vergangenen Jahr hat die Welt erschüttert. Der mit der Boygroup One Direction bekanntgewordene Sänger war nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien verstorben. Sein Bandkollege und Freund Louis Tomlinson (33) deutet jetzt im Gespräch mit dem britischen "Rolling Stone" an, wie sehr er Payne noch immer vermisst.