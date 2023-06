Elyas M'Barek genießt in New York die Anonymität

1 Elyas M'Barek wohnt seit einiger Zeit in New York und sagt: "Im Privatleben finde ich es voll okay, wenn ich gar keine Beachtung bekomme." Foto: LaCameraChiara/Shutterstock.com

In Deutschland ist Elyas M'Barek ein Star. Aber in New York erkennt ihn niemand - und genau das gefällt ihm an seinem neuen Wohnort.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Elyas M'Barek (41) hat in der Zeitschrift "Men's Health" enthüllt, was ihm an seinem Leben in New York City so gut gefällt. Zusammen mit seiner Frau Jessica (geb. 1988) hat er dort eine Wohnung im Stadtteil Brooklyn bezogen.