Der Schauspieler Justin Theroux und seine Ehefrau Nicole Brydon Bloom erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Sie erzählt, wie sie ihm die freudige Nachricht unterbreitet hat.
Die "Paradise"-Schauspielerin Nicole Brydon Bloom (31) ist seit einem Jahr mit dem US-Schauspieler Justin Theroux (54) verheiratet. Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass die beiden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Wie es ihr geht und wie sie ihrem Gatten überhaupt von der Schwangerschaft erzählt hat, berichtet sie jetzt im Gespräch in der Fernsehsendung "Today".