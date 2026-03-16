Die "Paradise"-Schauspielerin Nicole Brydon Bloom (31) ist seit einem Jahr mit dem US-Schauspieler Justin Theroux (54) verheiratet. Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass die beiden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Wie es ihr geht und wie sie ihrem Gatten überhaupt von der Schwangerschaft erzählt hat, berichtet sie jetzt im Gespräch in der Fernsehsendung "Today".

Das Kinderzimmer ist bereits in Arbeit, teilt die 31-Jährige in dem Interview mit. "Uns geht es gut", bestätigt Bloom zudem, das Paar sei sehr dankbar. "Wir hatten es nicht ganz geplant", gesteht sie in Bezug auf ihre Schwangerschaft aber auch. Die beiden freuten sich dennoch sehr darauf, eine Familie zu gründen.

Dass Theroux und Bloom Eltern werden, war im vergangenen Dezember erstmals bekannt geworden. Sie setzte auf dem roten Teppich bei einer Premiere an der Seite ihres Ehemannes ihren deutlich sichtbaren Babybauch in Szene. Ein Insider bestätigte die Schwangerschaft außerdem gegenüber US-Medien.

Es war wie im Film

In der Sendung spricht Nicole Brydon Bloom auch darüber, wie sie Justin Theroux von der freudigen Nachricht berichtet hat. Jener war in der Nacht zuvor noch lange mit einem Dreh beschäftigt. "Ich musste warten, bis er am nächsten Morgen aufgewacht ist. Es war schon fast Mittag und ich dachte mir: 'Bitte steh auf'", lacht Bloom. "Und dann wollte ich es ihm sagen, aber ich dachte mir: 'Er braucht erst mal seinen Kaffee', also saß ich einfach nur da und wartete." Beim Frühstück habe ihr Mann dann wie in einem Film reagiert, erzählt sie weiter. "Wie?", habe Theroux verblüfft gefragt. "Und ich meinte: 'Nun, ich kann es dir erklären. Es war eine Teamleistung.'"

Theroux und Bloom haben im März 2025 geheiratet und gerade ihren ersten Jahrestag gefeiert. Für den Schauspieler ist es die zweite Ehe. Im Jahr 2015 hatte er zunächst "Friends"-Star Jennifer Aniston (57) geheiratet. Seine Trennung hatte das Ex-Paar im Februar 2018 offiziell bestätigt.