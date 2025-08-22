Er könnte auf Jodie Foster folgen: Heuert Nicolas Cage bei der fünften True Detective-Staffel an?

Angelt sich Nicolas Cage ein prestigeträchtige Serien-Hauptrolle? Der Star soll sich in vielversprechenden Gesprächen für die fünfte Staffel von "True Detective" befinden.
Geht Nicolas Cage (61) bald auf Verbrecherjagd in und um New York City? Wie unter anderem die US-amerikanische Branchenseite "Deadline" berichtet, soll der Oscarpreisträger als Hauptdarsteller für die fünfte Staffel der HBO-Serie "True Detective" vorgesehen sein. Die Gespräche hierzu seien demnach bereits in vollem Gange, heißt es weiter. Auch zu seiner potenziellen Rolle sei schon etwas bekannt - sie höre auf den Namen Henry Logan und müsse ein Verbrechen an der Jamaica Bay lösen.