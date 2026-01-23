Musiker Giovanni Zarrella wird 2026 nicht erneut zum Coach von "The Voice of Germany". Der Moderator hat in einem Interview verraten, was der Grund dafür ist.
Die ProSiebenSat.1-Musikshow "The Voice of Germany" startet für gewöhnlich im Herbst. Bewerbungen werden bereits entgegengenommen. Wer dieses Jahr nicht auf einem der roten Coach-Stühle Platz nehmen wird, ist Sänger und Moderator Giovanni Zarrella (47). Der Ehemann von Jana Ina Zarrella (49) musste absagen, obwohl er das Angebot bekommen hat, in die Show zurückzukehren.