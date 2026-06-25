Er kann nicht weitermachen: Lionel Richie muss Auftakt-Konzert nach nur einer Stunde abbrechen

Wegen Schwindel auf der Bühne: Lionel Richie hat das erste Konzert seiner gemeinsamen Tour mit Earth, Wind & Fire vorzeitig beenden müssen. Nach rund einer Stunde brach der 77-Jährige seinen Auftritt in Minnesota ab.
Lionel Richie (77) hat den Auftakt seiner gemeinsamen Tournee mit Earth, Wind & Fire vorzeitig abbrechen müssen. Nach etwa einer Stunde auf der Bühne der Grand Casino Arena im US-amerikanischen St. Paul (Minnesota) beendete der 77-jährige Sänger US-Medien zufolge seinen Auftritt - dem Musiker ging es gesundheitlich nicht gut.