Er kann nicht weitermachen: Lionel Richie muss Auftakt-Konzert nach nur einer Stunde abbrechen

Wegen Schwindel auf der Bühne: Lionel Richie hat das erste Konzert seiner gemeinsamen Tour mit Earth, Wind & Fire vorzeitig beenden müssen. Nach rund einer Stunde brach der 77-Jährige seinen Auftritt in Minnesota ab.

Lionel Richie (77) hat den Auftakt seiner gemeinsamen Tournee mit Earth, Wind & Fire vorzeitig abbrechen müssen. Nach etwa einer Stunde auf der Bühne der Grand Casino Arena im US-amerikanischen St. Paul (Minnesota) beendete der 77-jährige Sänger US-Medien zufolge seinen Auftritt - dem Musiker ging es gesundheitlich nicht gut.

In der Tat zeigen mehrere in sozialen Netzwerken kursierende Videos, wie sich Richie während seines Songs "Dancing on the Ceiling" wiederholt auf der Bühne hinsetzte. Dem Publikum gab er offenbar zu verstehen, dass er sich unwohl fühle. "Wenn dir schwindelig ist, setz dich auf deinen Hintern", sagte er dem "Minnesota Star Tribune" zufolge.

Saxofonist überbringt die Nachricht

Anschließend setzte sich Richie ans Klavier, um "Three Times a Lady" anzustimmen - dann rief er eine Pause aus. Seine Band blieb dem Bericht zufolge zunächst 15 Minuten auf der Bühne, ehe auch die Musiker verschwanden. Rund 40 Minuten später trat Saxofonist Dino Soldo vor das Publikum und dankte den Zuschauern für ihre Geduld. "Leider geht es Lionel nicht gut", sagte er demnach. "Er wird nicht weitermachen können. Weitere Informationen folgen."

26 Konzerte bis August geplant

Bislang gab es noch kein Update zum Befinden von Richie und ob weitere Konzerte betroffen sein könnten. Ihre gemeinsame Nordamerika-Tournee hatten er und Earth, Wind & Fire bereits zu Jahresbeginn angekündigt. Der Auftakt in Minnesota war der Start einer Reihe von 26 Terminen. Geplant sind unter anderem Stationen im Madison Square Garden in New York City und im Intuit Dome in Los Angeles, ehe die Tour am 14. August im Moody Center im texanischen Austin enden soll.

Noch am Dienstagabend hatte sich Richie in seinen Instagram-Storys bei allen bedankt, die zur Vorbereitung der Tournee beigetragen hatten. "Danke an alle in meiner Band und Crew für die harte Arbeit, das Engagement und die langen Stunden, die uns für diese Tour bereit gemacht haben", schrieb er. "Es braucht ein unglaubliches Team hinter den Kulissen, damit das alles gelingt, und ich bin jedem Einzelnen von euch dankbar."