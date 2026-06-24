Er kämpfte mit großen Sorgen: So hart traf Nelson Müller der Verlust des Michelin-Sterns

Der vorübergehende Verlust seines Michelin-Sterns traf Nelson Müller hart. Nun spricht der TV-Koch und Gastronom offen über die schwierige Zeit und seinen Weg zurück zum Stern.

Profikoch Nelson Müller (47) stand 2025 vor einer beruflichen Bewährungsprobe: Er verlegte sein Restaurant "Schote" von Essen nach Bergisch Gladbach - und verlor vorübergehend seinen Michelin-Stern. Der Neuanfang am neuen Standort ging für ihn mit großen Sorgen einher, wie er der "Bild"-Zeitung erzählt. "Ich hatte Angst zu scheitern!", gesteht der "Küchenschlacht"-Juror. "Ich habe mich gefragt: Was erzähle ich meinen Leuten, wenn wir den Stern nicht zurückbekommen?" Seit 2011 hatte sein Restaurant die Auszeichnung getragen.

Weiter berichtet Müller von Startschwierigkeiten: "Wir hatten am Anfang Chaos." Der Verlust des Sterns habe ihn zusätzlich belastet. "Als der Stern weg war, bin ich natürlich in ein Loch gefallen", so der Gastronom. Er sei "mega enttäuscht" gewesen. Aufgeben kam für ihn dennoch nicht infrage.

Nelson Müller lobt sein Restaurantteam

Am Dienstag konnte der TV-Koch schließlich jubeln: Für sein Restaurant in der Diepeschrather Mühle erhielt er den Michelin-Stern zurück. Nun freut er sich umso mehr. "Einen Stern neu zu bekommen, ist fast schöner, als ihn einfach zu halten", sagt Müller. Erst jetzt habe er wirklich verstanden, "was dieser Stern für mich bedeutet hat".

Nelson Müller feiert den Erfolg jedoch nicht allein, sondern richtet den Blick auch auf sein Restaurantteam. In einem Instagram-Beitrag bedankt er sich bei seinem Küchenteam, bei den Servicekräften und allen, "die hinter den Kulissen ihren Beitrag leisten - das ist eine Teamleistung". Er sei "unglaublich stolz und dankbar", erklärt er. Auch den Restaurantgästen und seinen Wegbegleitern spricht er seinen Dank aus.