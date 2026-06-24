Er kämpfte mit großen Sorgen: So hart traf Nelson Müller der Verlust des Michelin-Sterns

Der vorübergehende Verlust seines Michelin-Sterns traf Nelson Müller hart. Nun spricht der TV-Koch und Gastronom offen über die schwierige Zeit und seinen Weg zurück zum Stern.
Profikoch Nelson Müller (47) stand 2025 vor einer beruflichen Bewährungsprobe: Er verlegte sein Restaurant "Schote" von Essen nach Bergisch Gladbach - und verlor vorübergehend seinen Michelin-Stern. Der Neuanfang am neuen Standort ging für ihn mit großen Sorgen einher, wie er der "Bild"-Zeitung erzählt. "Ich hatte Angst zu scheitern!", gesteht der "Küchenschlacht"-Juror. "Ich habe mich gefragt: Was erzähle ich meinen Leuten, wenn wir den Stern nicht zurückbekommen?" Seit 2011 hatte sein Restaurant die Auszeichnung getragen.