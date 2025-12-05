Thomas Markle kämpft weiter um sein Leben. Sein linkes Bein musste in einer Notoperation unterhalb des Knies amputiert werden. Seine Tochter Herzogin Meghan hat sich laut Familie noch nicht im Krankenhaus auf den Philippinen gemeldet.
Seit Dienstag liegt Thomas Markle (81) auf einer Intensivstation auf den Philippinen. Wie die "Daily Mail" nun berichtet, soll ihm am Donnerstag in einer Notoperation sein linkes Bein unterhalb des Knies amputiert worden sein. Seine Tochter, Herzogin Meghan (44), soll laut Angaben der Familie in der "Sun" noch keinen Kontakt zu ihrem Vater aufgenommen haben. Nun richtet ihr Halbbruder einen eindringlichen Appell an sie: "Bitte melde dich!"