Thomas Markle kämpft weiter um sein Leben. Sein linkes Bein musste in einer Notoperation unterhalb des Knies amputiert werden. Seine Tochter Herzogin Meghan hat sich laut Familie noch nicht im Krankenhaus auf den Philippinen gemeldet.

Seit Dienstag liegt Thomas Markle (81) auf einer Intensivstation auf den Philippinen. Wie die "Daily Mail" nun berichtet, soll ihm am Donnerstag in einer Notoperation sein linkes Bein unterhalb des Knies amputiert worden sein. Seine Tochter, Herzogin Meghan (44), soll laut Angaben der Familie in der "Sun" noch keinen Kontakt zu ihrem Vater aufgenommen haben. Nun richtet ihr Halbbruder einen eindringlichen Appell an sie: "Bitte melde dich!"

"Er kämpft buchstäblich um sein Leben" Es sind dramatische Stunden auf den Philippinen: Erst am Dienstag wurde Thomas Markle in ein Krankenhaus eingeliefert, am Mittwoch folgte die Verlegung auf die Intensivstation. Dort sollte er Medienberichten zufolge eigentlich auf eine Operation vorbereitet werden, bei der ein Blutgerinnsel entfernt werden sollte.

Laut "Daily Mail" wurde ihm nun jedoch in einer dreistündigen Notoperation das linke Bein unterhalb des Knies amputiert. Auslöser war demnach, dass sich Markles Fuß schwarz verfärbt hatte und eine Sepsis drohte. Sein Sohn, Thomas Markle Jr. (59), beschreibt den Zustand seines Vaters in dramatischen Worten: "Er kämpft buchstäblich um sein Leben." Und Tochter Samantha (61) fügt hinzu: "Er ist ein starker Mann, aber er hat so viel durchgemacht. Ich bete, dass er stark genug ist, um das zu überstehen."

Eindringliche Bitte an Meghan und Harry

Laut Thomas Markle Jr. habe es "keine andere Möglichkeit" gegeben. "Mir wurde gesagt, dass das Bein amputiert werden müsse und es um Leben und Tod gehe." Unterdessen habe sich seine berühmte Tochter, Herzogin Meghan von Sussex, den Angehörigen zufolge bislang nicht bei ihrem Vater gemeldet. Umso dringlicher fällt der Appell ihres Halbbruders aus: "Ich möchte Meghan und Harry eindringlich bitten, sich bei meinem Vater zu melden", sagte er. Zudem bittet er "alle Menschen auf der ganzen Welt", seinen Vater "in ihren Gedanken zu begleiten".

Zerrüttetes Verhältnis zu ihrer Familie

Zwischen Herzogin Meghan und ihrer Familie herrscht schon seit vielen Jahren Funkstille. Spätestens seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (41) scheint das Tischtuch zwischen Vater und Tochter endgültig zerschnitten. Der Auslöser war damals ein Streit um Paparazzi-Fotos und Meghans Entscheidung, nicht mehr mit ihrem Vater zu sprechen. Dieser hatte kurz vor der Hochzeit zwei Herzinfarkte erlitten und war nicht in der Lage, seine Tochter zum Traualtar zu führen. Auch die Beziehung zwischen Meghan und ihren Halbgeschwistern gilt als kaum existent - insbesondere zu Halbschwester Samantha, die mehrfach öffentlich gegen die Herzogin wetterte.