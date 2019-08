1. CfR Pforzheim gegen Stuttgarter Kickers Liveticker: Kickers wollen Sieg in der Goldstadt

Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem deutlichen 5:1-Sieg im Pokal am Samstag in Pforzheim nachlegen und in der Liga den nächsten Dreier feiern. Ob das gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen.