Er ist ultraheiß: Stefanie Giesinger: So glücklich ist sie mit ihrem neuen Freund

Stefanie Giesinger hat einen neuen Mann an ihrer Seite. In ihrem Podcast verriet das Model nun, dass es auf Wolke sieben schwebt - und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Stefanie Giesinger (27) hält mit den Gefühlen für ihren neuen Freund nicht mehr hinterm Berg. In der neusten Folge ihres Podcasts "G Spot" plauderte sie offen über ihre Beziehung. Schon der Titel der Episode sprach mit "Mein neuer hotter Boyfriend und andere Beziehungsfragen" Bände - und auch bei der Frage einer Followerin nach ihrem Liebesleben geriet das Model ins Schwärmen.

"Aktuell ist super, aktuell bin ich nicht am Daten, sondern bin in einer Beziehung. Ich bin glücklich, Punkt. Ich freue mich schon auf alle Schlagzeilen und schreibt bitte dazu, dass er ultraheiß ist", lautete ihre deutliche Antwort. Ihr Partner habe Giesinger am Anfang völlig nervös gemacht und sie "unter Strom" gesetzt. Vor Aufregung habe sie nicht mal vor ihm Trinken können: "Ich hatte Angst, irgendetwas Komisches zu machen." Mittlerweile habe sich das aber geändert und die "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin von 2014 sei jetzt "die merkwürdigste Person auf Erden vor meinem Freund."

Wer ist Giesingers neuer Partner?

Den Namen ihres neuen Freundes verriet Stefanie Giesinger zwar nicht - aufmerksamen Followern dürfte seine Identität aber nicht entgangen sein. Im Juni gab sie mit einem intimen Foto, auf dem sein Gesicht noch nicht zu erkennen ist, auf ihrem Instagram-Account den ersten Hinweis auf ihren Partner. Wenige Tage später repostete sie ein Bild in ihrer Story, das sie kuschelnd mit einem dunkelhaarigen Mann zeigte.

Dabei handelte es sich um Armando Mayr (32), der selbst als Model arbeitet und auf Instagram über 100.000 Fans hat. Ebenfalls im Juli wurden die beiden turtelnd am Flughafen abgelichtet. Zuvor war Stefanie Giesinger bis 2022 in einer siebenjährigen Beziehung mit dem britischen YouTuber Marcus Butler (32) gewesen.