Er ist mit 76 Jahren gestorben: Trauer um Trainer-Legende: Werner Lorant ist tot

Trauer in der Fußballwelt: Werner Lorant, Trainer-Legende von 1860 München, ist mit 76 Jahren verstorben.

Trainer-Legende Werner Lorant ist tot: Er starb im Alter von 76 Jahren nach schwerer Krankheit, wie das 1860-Fanportal "dieblaue24" unter Berufung auf Lorants Schwester berichtet. Ex-Kapitän Bernd Winkler erklärt in dem Bericht: "Das ist eine sehr traurige Nachricht. Ich war letztes Jahr noch auf seinem Geburtstag. Da war er auf dem Weg der Besserung. Das ist für mich jetzt überraschend, dass es so schnell gegangen ist. Ich hatte gehofft, dass er noch einmal aufsteht."

Lorant sei der erfolgreichste Coach der Löwen gewesen, so Bernd Winkler, "und das wird für sehr lange Zeit so bleiben. Er hat aus einer heruntergekommenen Marke einen Verein gemacht, der in ganz Fußball-Deutschland akzeptiert wurde".

Lesen Sie auch

Karriere als Spieler und Trainer

Werner Lorant, der zuvor schon selbst als Bundesligaspieler aktiv war, übernahm 1992 den damals drittklassigen Münchener Verein, schaffte mit dem Klub den Aufstieg in die Bundesliga und in den europäischen Wettbewerb. Er trainierte 1860 München bis 2001. Anschließend arbeitete er auch im Ausland und übernahm Vereine unter anderem in der Türkei, Südkorea oder Zypern.