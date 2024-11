Er ist Milliardär: Salma Hayek und François-Henri Pinault haben keinen Ehevertrag

Normalerweise sichern sich reiche Menschen gerne in alle Richtungen ab. Doch der französische Unternehmer François-Henri Pinault (62), der laut "Forbes" ein Vermögen von rund 32 Milliarden Euro besitzt, hat keinen Ehevertrag mit seiner Frau Salma Hayek (58) abgeschlossen. Das erzählte die Schauspielerin jetzt in einem Interview. Sie würden aber ihre Finanzen getrennt halten.

"Ich stehe unter dem Druck, eine bestimmte Menge Geld zu verdienen"

Pinault ist Chef der Luxusmarken des Kering-Konzerns, darunter Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen und mehr. Angewiesen ist die erfolgreiche Darstellerin und Produzentin freilich nicht auf das Vermögen ihres Mannes. Denn sie verdient mit ihren Filmen wie "House of Gucci" und "Magic Mike: The Last Dance" selbst genug. Sie sei auch bestrebt, ihr eigenes Vermögen weiter zu erhöhen, sagte sie im Gespräch mit dem "Wall Street Journal", in dem sie Einblicke in die ehelichen Finanzen gab.

Sie wies darauf hin, dass sie bei ihrer Hochzeit im Jahr 2009 keinen Ehevertrag unterzeichnet hatte, erklärte aber, dass die beiden getrennte Finanzen hätten und sie ihr eigenes Geld verdienen wolle. "Ich unterstütze viele Aspekte meines Lebens und mich selbst", sagte sie. "Ich stehe unter dem Druck, eine bestimmte Menge Geld zu verdienen, und das gefällt mir. Und jetzt habe ich beschlossen, dass ich mehr möchte."

Jetzt, da ihre Tochter Valentina 17 Jahre alt und fast erwachsen ist, verfolge sie einige Geschäftsideen. Über die wolle sie aber noch nicht sprechen. Nur so viel: Ihr Ehemann unterstütze ihre Vorhaben ohne Vorbehalte. "Ich glaube, er findet das irgendwie sexy."

Plötzlich wollten alle nur mit ihr über Geld reden

Salma Hayek wurde in Mexiko geboren und wuchs in einer wohlhabenden Familie auf. Ihr Vater war Manager im Ölgeschäft. Doch er verlor sein Vermögen, als sie gerade nach Los Angeles gezogen war und versuchte, als Schauspielerin erfolgreich zu sein. Mit Filmen wie "Desperado", "From Dusk Till Dawn" und "Frida" schaffte sie den Durchbruch und finanzielle Freiheit. Ein ganz neues Level an Reichtum erlangte sie aber durch die Hochzeit mit dem Mode-Manager Pinault. "Für mich war das Aufregende daran, so viel Geld zu haben, dass ich nicht an Geld denken musste, und es stellte sich heraus, dass die Leute mit mir nur über Geld reden wollten", blickte sie nun zurück. "Fremde, die nicht einmal Freunde sind, kommen zu mir, aber sie denken, wir sollten Freunde sein, weil sie auch reich sind."

Neben ihrer Schauspiel- und Produzentinnenkarriere engagiert sich Hayek auch für wohltätige Zwecke. In den vergangenen drei Jahren hat sie dazu beigetragen, das jährliche Benefizdinner der Kering Foundation in New York zu einem der begehrtesten Feste zu machen. Die diesjährige Veranstaltung brachte rund drei Millionen Dollar ein.

Seit 2006 zusammen

Das Ehepaar ist seit 2006 liiert und seit 2009 verheiratet. Gemeinsam haben Hayek und Pinault die Tochter Valentina (17). Der Franzose hat zudem aus einer Liaison mit Model Linda Evangelista (59) einen Sohn, Augustin James (18).