Stuttgart-Ost 29-Jährige in den Schlossgartenanlagen vergewaltigt

Eine 29-Jährige lernt in der Nacht zum Samstag in der Stuttgarter City einen Mann kennen und geht mit ihm durch die Schlossgartenanlagen in Richtung Bad Cannstatt, als der Unbekannte plötzlich über sie herfällt. Die Polizei sucht Zeugen.