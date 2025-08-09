Er ist großartig: Model Lottie Moss schwärmt von Boris Becker

In der Netflix-Show "Bear Hunt - Die Promi-Jagd" schlugen sich Lottie Moss und Boris Becker gemeinsam durch den Dschungel in Costa Rica. Das britische Model findet nur liebe Worte für die deutsche Tennislegende.
Die Wildnis von Costa Rica hat sie zusammengeschweißt: In einem Interview mit der "Gala" findet das britische Model Lottie Moss (27) jetzt nur nette Worte für ihren Survival-Show-Kollegen Boris Becker (57). "Er ist großartig. Ich meine, ich liebe ihn", schwärmt Moss, die Halbschwester von Topmodel Kate Moss (51), über die deutsche Sportlegende.