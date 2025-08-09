Er ist großartig: Model Lottie Moss schwärmt von Boris Becker

In der Netflix-Show "Bear Hunt - Die Promi-Jagd" schlugen sich Lottie Moss und Boris Becker gemeinsam durch den Dschungel in Costa Rica. Das britische Model findet nur liebe Worte für die deutsche Tennislegende.

Die Wildnis von Costa Rica hat sie zusammengeschweißt: In einem Interview mit der "Gala" findet das britische Model Lottie Moss (27) jetzt nur nette Worte für ihren Survival-Show-Kollegen Boris Becker (57). "Er ist großartig. Ich meine, ich liebe ihn", schwärmt Moss, die Halbschwester von Topmodel Kate Moss (51), über die deutsche Sportlegende.

Die beiden waren gemeinsam in der Netflix-Show "Bear Hunt - Die Promi-Jagd" zu sehen, die im Februar 2025 auf der Streamingplattform erschien. Darin mussten sie mit zehn weiteren Prominenten versuchen, vor Survival-Experte Bear Grylls (51) und seinem Team durch den Regenwald zu flüchten. Zu den weiteren Konkurrenten gehörten unter anderem Spice Girl Mel B (50) und Rugby-Spieler Danny Cipriani (37).

Boris Becker war "der Vater der Gruppe"

"Er ist sehr weise, ich habe das Gefühl, dass ich viel von ihm gelernt habe", erklärt Moss im Gespräch über die Tennislegende weiter. Die Altersunterschiede und verschiedenen Persönlichkeiten unter den Kandidaten hätten für eine interessante Dynamik in der Show gesorgt, doch Becker habe schnell eine besondere Rolle eingenommen. "Am Ende war er der Vater der Gruppe", so die 27-Jährige.

Umso mehr bedauere es Moss, dass Boris Becker das Abenteuer nach einem Sturz vorzeitig beenden musste. "Der Arzt meint, dass ich einen Meniskusriss habe und mein Innenband ist gedehnt. Das gesamte Team hat mir dazu geraten, besser mit der Sache hier aufzuhören", hatte er der Gruppe in der vierten von acht Episoden erklärt. Nach seinem Auszug zeigte er sich sichtlich enttäuscht: "Ich fühle mich gerade extrem leer."

Lottie Moss hingegen schaffte es bei "Bear Hunt" bis ins Finale - dort musste sie sich allerdings am Ende gegen den britischen Rapper Big Zuu (29) geschlagen geben.