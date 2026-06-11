Die WM beginnt und dabei ist auch Tom Kaulitz, der vor seiner Aufgabe als Fan-Experte bei MagentaTV Lampenfieber hat: "Ich bin sehr nervös, weil das mein erster Job ohne Bill ist!"
Tom Kaulitz (36) ist vor seiner Aufgabe als Fan-Experte von MagentaTV bei der FIFA WM 2026 "nervös". Der Grund: Es ist sein erster Job ohne Zwillingsbruder Bill. Bei der Premiere von "Kerners 11", einem täglichen WM-Podcast von Johannes B. Kerner (61), erklärte Tom Kaulitz: "Normalerweise mache ich ja alles mit Bill. Und da bin ich jetzt mal allein gefragt."