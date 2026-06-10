Er ist ein wunderbarer Junge: Jeanette Biedermanns Baby kann sich über einen großen Bruder freuen

Jeanette Biedermann blickt voller Vorfreude auf die Geburt ihres ersten Kindes - und verrät, dass ihr Baby einen großen Bruder haben wird: Ihr Partner hat bereits einen zehnjährigen Sohn.

Jeanette Biedermann (46) wird Mutter und wenn das Baby zur Welt kommt, wird es bereits einen großen Bruder haben. "Mein Partner hat einen zehnjährigen Sohn", verriet die Sängerin in einem neuen Interview mit dem Magazin "Bunte". "Für mich ist er ein riesiges Geschenk. Ich liebe ihn sehr und finde ihn einfach großartig. Er ist ein wunderbarer Junge mit einem großen Herzen. Deshalb freue ich mich auch sehr für unser Baby. Es wird den besten großen Bruder bekommen, den man sich wünschen kann."

"Diese gemeinsame Vorfreude ist etwas ganz Besonderes" Biedermanns Partner steht nicht in der Öffentlichkeit. Bekannt ist nur, dass er Sebastian heißt und Unternehmer ist. "Es ist der richtige Mann, der richtige Zeitpunkt und das richtige Lebensgefühl", erzählt sie "Bunte" über die Schwangerschaft. Von ihrem Partner erhält sie viel Unterstützung: "Er begleitet mich zu jedem Ultraschalltermin und erlebt jede Entwicklung mit. Diese gemeinsame Vorfreude ist etwas ganz Besonderes."

Auf die Frage, ob die Schwangerschaft geplant gewesen sei, erklärte Biedermann: "Mein Partner und ich haben uns auf einer unglaublichen Tiefe und Intensität kennengelernt. Es war uns recht schnell klar, dass es etwas Besonderes ist und es den gemeinsamen Traum einer Familie gibt. Wir haben zusammen unser Leben gelebt und gesagt: 'Wenn es passieren soll, dann passiert es.' Ohne es zu forcieren."

Im März hatte Jeanette Biedermann die Schwangerschaft verkündet

Jeanette Biedermann hatte im März ihre Schwangerschaft bestätigt. "Jetzt ist es raus! Ja, ich bin schwanger!", verkündete sie damals in einem Instagram-Post. Laut der Sängerin erreichte sie die frohe Botschaft pünktlich zum Weihnachtsfest, was das vergangene Jahr mit einem ganz besonderen Highlight abschloss. "Nach all den turbulenten Jahren beginnt nun ein neues Leben! Vielen Dank, für eure unzähligen Glückwünsche und lieben Worte", erklärte sie in dem Beitrag. Das Baby soll laut "Bunte" im Sommer kommen.

Erst Anfang 2025 wurde bekannt, dass sich Biedermann nach zwölf Jahren Ehe von dem Gitarristen Jörg Weißelberg scheiden lässt.