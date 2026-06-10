Er ist ein wunderbarer Junge: Jeanette Biedermanns Baby kann sich über einen großen Bruder freuen

Jeanette Biedermann blickt voller Vorfreude auf die Geburt ihres ersten Kindes - und verrät, dass ihr Baby einen großen Bruder haben wird: Ihr Partner hat bereits einen zehnjährigen Sohn.
Jeanette Biedermann (46) wird Mutter und wenn das Baby zur Welt kommt, wird es bereits einen großen Bruder haben. "Mein Partner hat einen zehnjährigen Sohn", verriet die Sängerin in einem neuen Interview mit dem Magazin "Bunte". "Für mich ist er ein riesiges Geschenk. Ich liebe ihn sehr und finde ihn einfach großartig. Er ist ein wunderbarer Junge mit einem großen Herzen. Deshalb freue ich mich auch sehr für unser Baby. Es wird den besten großen Bruder bekommen, den man sich wünschen kann."