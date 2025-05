Jonathan Lipnicki (34) wurde in den Neunzigern mit Filmen wie "Jerry Maguire" (1996) oder "Stuart Little" (1999) berühmt. Mit 14 verschwand er für mehrere Jahre von der Bildfläche, um die Highschool zu beenden. Als Erwachsener sagt er nun: "Ich bin nicht da, wo ich beruflich sein möchte."

Jonathan Lipnicki offenbart im "People"-Magazin, dass er versucht, seine Schauspielkarriere wieder in Schwung zu bringen, nachdem sie durch seine Auszeit ins Stocken geraten war. "Ich hatte ein paar wirklich gute Sachen, die passiert sind, als ich jünger war", beginnt er. Aber er gibt auch zu, dass der Sprung von der Kinderschauspielerei zur Erwachsenenschauspielerei ein großer ist. "Es ist völlig in Ordnung zu sagen, dass ich karrieremäßig noch nicht da bin, wo ich sein möchte", gesteht Lipnicki.

Die Schauspielerei sei das, "was ich für den Rest meines Lebens tun möchte, und ich denke, man muss einfach daran glauben und alles in seiner Macht Stehende tun, um in die richtige Richtung zu gehen." Nach der Highschool, für die er seine Karriere absichtlich zurückschraubte, nahm der US-Amerikaner Schauspielunterricht und begann, in kleineren Filmen sowie in Bühnenproduktionen in Los Angeles aufzutreten.

"In meiner Karriere als Erwachsener gab es ein paar Sachen, die wirklich gut waren, aber niemand hat sie gesehen", resümiert er heute. "Um ganz ehrlich zu sein, habe ich im letzten Jahr zu etwa fünf Filmen 'Nein' gesagt", gibt Lipnicki zu und bereut: "Ich würde das Ruder gern herumreißen." Er bete jede Nacht um Klarheit darüber, "wohin ich gehen muss, und ich bin zuversichtlich, dass das Beste für mich noch kommen wird. Man muss einfach daran glauben."

In neuem Projekt muss er sich von seiner schlechtesten Seite zeigen

Sein neuestes Projekt, die "The Joe Schmo Show", sei "ein Schritt in die richtige Richtung". In der Serie geht es darum, eine Person zu veräppeln, die denkt, dass sie in einer Reality-Show mitspielt. Lipnicki spielt eine fiktionalisierte, egoistische Version seiner selbst. Es sei ein Schritt aus seiner Komfortzone heraus gewesen, worauf er "am meisten stolz" sei. "Als Schauspieler, der in dieser Branche aufgewachsen ist, will man sich von seiner besten Seite zeigen, und ich musste mich von meiner schlechtesten Seite zeigen." Das habe auf eine seltsame Art und Weise etwas Ermächtigendes an sich gehabt.