Er hört als Programmdirektor auf: Jörg Schönenborn wird Tagesthemen-Moderator

Jörg Schönenborn (61) stößt Mitte dieses Jahres zum "Tagesthemen"-Team hinzu. Wie der WDR mitteilt, wird er Ingo Zamperoni (51) und Jessy Wellmer (46) als Moderator unterstützen. Nach über zehn Jahren als WDR-Programmdirektor wird er diese Position dafür verlassen. Seine Aufgaben als Wahlanalyst und Gastgeber des ARD-Presseclubs wird er weiterhin wahrnehmen.

"Große Bereicherung" In einem Statement erklärt Schönenborn zu seinem Wechsel: "Das Bedürfnis nach Orientierung war bei unserem Publikum noch nie so groß wie heute." Ihm gehe es darum, so zu berichten und zu erklären, dass sich jeder selbst ein Bild machen könne. "Deshalb bin ich dankbar für die Möglichkeit, in der neuen Rolle einen größeren Beitrag dazu leisten zu können." Auf den Wunsch der Intendantinnen und Intendanten der ARD hin soll er der Mitteilung zufolge die politische Berichterstattung im Ersten sowie im Onlineangebot stärken.

Der ARD-Vorsitzende Florian Hager betont: "In Zeiten von Desinformation und Propaganda im Netz setzt die ARD auf noch mehr Tiefgang, Einordnung und Erfahrung." In Schönenborn sehe er einen Vertreter des glaubwürdigen Qualitätsjournalismus. NDR-Intendant Hendrik Lünenborg lobt Schönenborn zudem als "große Bereicherung für uns und unser Publikum". WDR-Intendantin Katrin Vernau betont, dass er eine "Lücke in der Geschäftsleitung des WDR hinterlassen" werde.

Seit mehr als 40 Jahren beim WDR

Schönenborn übernahm in den vergangenen vier Jahrzehnten zahlreiche Positionen beim WDR. Während seines Journalistik- und Politikstudiums volontierte er von 1985 bis 1986 beim Sender in Köln. Nach einigen Jahren als freier Mitarbeiter stieg er zum Hörfunkredakteur im Studio Wuppertal auf. Ab 1992 berichtete er erstmals für die "Tagesschau" und die "Tagesthemen" und war bis 1997 als NRW-Korrespondent in den Sendungen tätig. 2002 wurde er Chefredakteur des WDR-Fernsehens. 2014 übernahm er die Position des Programmdirektors für das Fernsehen. 2019 weitete sich seine Verantwortung crossmedial auf Information, Fiktion und Unterhaltung aus.