Er hört als Programmdirektor auf: Jörg Schönenborn wird Tagesthemen-Moderator

Das "Tagesthemen"-Team bekommt Verstärkung: Jörg Schönenborn verlässt seine Position als WDR-Programmdirektor und steigt Mitte 2026 als Moderator beim Nachrichtenjournal ein.
Jörg Schönenborn (61) stößt Mitte dieses Jahres zum "Tagesthemen"-Team hinzu. Wie der WDR mitteilt, wird er Ingo Zamperoni (51) und Jessy Wellmer (46) als Moderator unterstützen. Nach über zehn Jahren als WDR-Programmdirektor wird er diese Position dafür verlassen. Seine Aufgaben als Wahlanalyst und Gastgeber des ARD-Presseclubs wird er weiterhin wahrnehmen.