Trauer um Eric Dane: Der Schauspieler, der als "McSteamy" in "Grey's Anatomy" weltberühmt wurde, ist im Alter von 53 Jahren an den Folgen seiner ALS-Erkrankung gestorben. Erst vor zehn Monaten hatte er seine Diagnose öffentlich gemacht.
Eric Dane (1972-2026), der als Dr. Mark Sloan alias "McSteamy" in "Grey's Anatomy" Millionen Fans begeisterte, ist tot. Der Schauspieler starb am Donnerstag, den 19. Februar, im Alter von 53 Jahren an den Folgen der Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose), wie seine Familie dem Magazin "People" bestätigte.