Eigener Aussage nach ist es mit der dritten Ehe von Martin Semmelrogge vorbei. "Das war's. Finito!", so der aus "Das Boot" bekannte Schauspieler.
Schauspieler Martin Semmelrogge (70) ist bekannt dafür, grundsätzlich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das bewies der Star aus dem weltberühmten Kriegsdrama "Das Boot" nun auch in Hinblick auf seine dritte Ehe. Gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigte Semmelrogge, dass die Ehe mit Regine Prause gescheitert ist. "Ja, das war's. Abpfiff! Finito!", so der Schauspieler. Und weiter: "Ich spiele ja oft nur den Bösewicht. Jetzt muss ich auch mal konsequent sein. Dritte Ehe: Ende Gelände."