Schauspieler Martin Semmelrogge (70) ist bekannt dafür, grundsätzlich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das bewies der Star aus dem weltberühmten Kriegsdrama "Das Boot" nun auch in Hinblick auf seine dritte Ehe. Gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigte Semmelrogge, dass die Ehe mit Regine Prause gescheitert ist. "Ja, das war's. Abpfiff! Finito!", so der Schauspieler. Und weiter: "Ich spiele ja oft nur den Bösewicht. Jetzt muss ich auch mal konsequent sein. Dritte Ehe: Ende Gelände."

Leicht sei die Entscheidung aber nicht gefallen, wie der Star weiter ausführt. In den vergangenen Monaten hätten die beiden "es irgendwie noch einmal versucht. Aber irgendwann muss man einen Schlussstrich ziehen", denn "wenn es für beide Seiten verletzend wird, dann bringt das nichts mehr."

Das Jawort hatten sie sich spontan während eines Urlaubs in Florida im Jahr 2023 gegeben. Er schwärmte danach, es sei "ein Bund fürs Leben. Etwas Heiliges für mich. Jetzt sind wir eine echte Familie. Es ist toll, dass ich jetzt sagen kann: Das ist meine Frau. Die Krönung unserer Liebe." Vor Regine war Semmelrogge bereits zwei Mal verheiratet. Die Ehe mit Susanne Semmelrogge währte von 1985 bis 1991. Seine zweite Frau Sonja Semmelrogge heiratete er 1998, 20 Jahre später erlag sie einem schweren Krebsleiden.

Er denkt an "Rente mit 80"

Im Gegensatz zu seiner dritten Ehe sieht Martin Semmelrogge seine Schauspielkarriere noch lange nicht am Ende. "Vielleicht gehe ich mit 100 in Rente, vielleicht schon mit 80", scherzt Semmelrogge und beweist, dass er seinen Sinn für Humor nicht verloren hat. Mindestens zehn Jahre hätte der 70-Jährige dann noch vor sich. Im Frühjahr dieses Jahres war er in dem Realityformat "The 50" zu sehen gewesen. Und noch im Mai wirkte er in einer Gastrolle in der TV-Serie "In aller Freundschaft" mit.