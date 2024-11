1 Colin Petersen (links unten) mit den Bee Gees. Foto: KEYSTONE Pictures USA

Er war der erste Schlagzeuger der Bee Gees, spielte zuletzt in einer Tribute-Band Hits der Gibb-Brüder. Nun ist Colin Petersen mit 78 Jahren verstorben.











Link kopiert



Die Fans der Bee Gees trauern um Colin Petersen (1946-2024). Der ehemalige Schlagzeuger der Band um die Brüder Gibb starb im Alter von 78 Jahren. Dies gab die Tribute-Band Best of the Bee Gees via Facebook bekannt.

"Schweren Herzens geben wir den Tod unseres lieben Freundes Colin 'Smiley' Petersen bekannt", heißt es in den Statement. "Er hat unser Leben bereichert und unsere Gruppe mit Liebe, Sorgfalt und Respekt versorgt. Wir wissen nicht, wie wir ohne sein strahlendes Lächeln und seine tiefe Freundschaft weiterleben können", so der Text weiter. "Wir lieben dich, Colin, ruhe in Frieden". Lesen Sie auch Zu dem Text posteten Best of the Bee Gees ein Foto des Verstorbenen. Es zeigt ihn hinter dem Schlagzeug, mit einem Lächeln auf den Lippen, das ihm zu seinem Spitznamen verholfen hatte - neben dem Film "Smiley", in dem er 1956 als Kinderdarsteller die Titelrolle verkörpert hatte. Erster Drummer der Bee Gees nach Rückkehr aus Australien Bevor Colin Petersen Drummer der Tribute-Band wurde, spielte er mit dem Original. Der Australier schloss sich den Bee Gees 1967 an. Barry (78), Robin (1949-2012) und Maurice (1949-2003) Gibb waren gerade aus ihrer Wahlheimat Australien zurück in ihr Geburtsland England gezogen. Kennengelernt hatten sich Petersen und die Gibb-Brüder schon in der Schule. 1969 verließ Colin Petersen die Bee Gees schon wieder. Nach einem Konflikt mit dem Manager der Band wurde er gefeuert. Mit dem irischen Sänger Jonathan Kelly (1947-2020) gründete er Humpy Bong. Nach dem Ende der Gruppe managte er Kelly bei dessen Soloprojekten. In den 1970er-Jahren kehrte Petersen nach Australien zurück und wurde Maler.